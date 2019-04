In Basilicata nel 2018 continua a crescere la raccolta dei RAEE

Secondo i dati del Rapporto sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel 2018 la regione conferma l’andamento positivo della raccolta con oltre 2.100 tonnellate di RAEE complessivi e una media pro capite che raggiunge i 3,75 kg/ab. La provincia di Potenza è prima per raccolta assoluta e dato pro capite

Milano – Secondo i dati presentati dal Centro di Coordinamento RAEE nell’undicesima edizione del “Rapporto Annuale sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia”, nel 2018 in Basilicata sono state raccolte 2.128 tonnellate di RAEE, il risultato è nuovamente in crescita rispetto al 2017, precisamente segna un incremento del 5,90% rispetto all’anno precedente, il decimo miglior risultato a livello nazionale.

In forza di questa crescita la raccolta media pro capite si attesta a 3,75 kg per abitante, valore che è ancora lontano dalla media nazionale (5,14 kg/ab) ma è superiore a quella del Sud Italia (3,54 kg/ab).

A livello di infrastrutture, la Basilicata accresce il numero di centri di conferimento che salgono a 73, di questi 45 sono aperti alla distribuzione, ai quali si devono aggiungere due altri centri gestiti da distributori, installatori e sistemi collettivi. Questo significa che ogni 100.000 abitanti sono disponibili 13 strutture, cifra quasi due volte superiore alla media nazionale e tra le migliori delle regioni del Sud e delle Isole.

La classifica dei raggruppamenti in base ai quali vengono ripartite le diverse tipologie di RAEE vede al primo posto Tv e monitor (R3) con un’incidenza del 36% sul totale dei rifiuti elettrici ed elettronici raccolti. Secondo posto per freddo e clima (R1) il cui peso è pari a poco più del 31%. Terzo posto per i grandi bianchi (R2) che conoscono la crescita maggiore tra tutte le tipologie raccolte, passando così dal 15 al 21%. Al contrario il raggruppamento di piccoli elettrodomestici (R4) scende all’11% rispetto al 15% del 2017, un segnale molto negativo che evidenzia la crescita dei flussi che sfuggono alla corretta identificazione e al successivo trattamento adeguato. Male anche le sorgenti luminose (R5) la cui raccolta cala del 25% per un totale di neanche 16 grammi per abitante.

La raccolta di RAEE per province vede Potenza raggiungere le 1.623 tonnellate, in crescita del 6,4% rispetto al 2017. Migliora, seppure in modo più contenuto (+4,3%) anche la raccolta nella provincia di Matera che si porta a 505 tonnellate di RAEE, rimanendo il risultato più basso in Italia e che dimostra il perdurare di forti squilibri esistenti rispetto alla media del Paese.

La raccolta pro capite vede evidentemente al primo posto la provincia di Potenza con 4,41 kg per abitante, in crescita di quasi il 6,5% rispetto al 2017, dato superiore alla media dell’Italia meridionale (3,54 kg/ab), ma ancora inferiore a quella nazionale.

Potenza è anche la provincia con il maggior numero di centri di conferimento ogni 100.000 abitanti: sono 14, mentre sono dieci in provincia di Matera, entrambi numeri superiori alla media dell’area di rifermento e a livello nazionale.

Commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento dei RAEE: “I risultati della raccolta di RAEE 2018 a livello nazionale sono soddisfacenti e registrano un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, grazie all’impegno di tutti i gestori della raccolta, siano essi Comuni, aziende della gestione rifiuti oppure distributori e installatori di apparecchiature elettriche e elettroniche. L’incremento di quasi sei punti percentuali della raccolta ha permesso alla Basilicata di consolidare l’aumento degli anni precedenti ma non consente di arrivare a dati in linea con gli obiettivi. L’invito a tutti gli attori della filiera è di continuare a lavorare per incrementare la crescita della raccolta di questa tipologia di rifiuti. Nei prossimi anni le amministrazioni dovranno prevedere azioni più incisive anche di contrasto alla gestione non tracciata di quantitativi ingenti di RAEE. La presenza di una adeguata rete di centri di raccolta, con numeri superiori alla media nazionale, rappresenta un parametro fondamentale per la promozione della raccolta da parte delle amministrazioni, ma risultano evidentemente carenti la comunicazione e il controllo dei flussi fisici”.

Centro di Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico. È costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in adempimento all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Il compito primario del Centro di Coordinamento RAEE è garantire su tutto il territorio nazionale una corretta gestione dei RAEE originati dalla raccolta differenziata, assicurando che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee; il Centro di Coordinamento RAEE stabilisce, inoltre, come devono essere assegnati i Centri di Raccolta RAEE ai diversi Sistemi Collettivi.

