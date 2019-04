Grande successo a Civita Castellana per la 1° Edizione del Premio Musicale Internazionale ” Repubblica Italiana”

CIVITA CASTELLANA- Grande successo ha riscosso a Civita Castellana la 1° edizione del Premio Musicale Internazionale “Repubblica Italiana”, organizzato dall’Associazione Concertistica Italiana e inserito nella kermesse culturale CiviTONICA.

Al prestigioso evento culturale, che si è svolto nella magnifica cornice della curia arcivescovile, hanno partecipato concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia e dal mondo, addirittura dal lontano Giappone. I vincitori dei primi premi e dei primi premi assoluti hanno avuto l’opportunità di esibirsi al Gran Galà finale su uno straordinario gran coda Steinway. A presiedere ilConcorso una Giuria d’eccezione formata dal M° Roberto Cappello, pianista di fama internazionale, come presidente della sez. di pianoforte; dal M° Francesco De Santis, direttore artistico del concorso musicale “Euterpe” di Corato, come presidente della sez. di musica da camera; dai M.Stri Teresa Musacchio come presidente di giuria di canto e Franco Ruggiero Pino nella commissione di canto, entrambi cantanti lirici internazionali; dal M° Clarissa De Rosa Arcuri, come presiedente della commissione premi speciali e come pianista accompagnatore dal M° Francesco Silvestri. Il concorso si è svolto sotto la direzione artistica del M° Giuseppe Fusaro, presidente dell’Associazione e sotto la presidenza onoraria dell’illustre M° Michele Marvulli.La borsa di studio della famiglia Colamedici è stata assegnata, insieme a numerosi altri premi speciali, ai vincitori assoluti del concorso ai quali è stato inoltre assicurato un concerto per l’apertura della seconda edizione nel 2020. I vincitori assoluti sono stati Mattia Lockmann per la sezione di pianoforte categoria H e il duo Angela Liviera & Federico Gianfrancesco per la sezione musica da camera.Alla fine della serata il M° Fusaro, a nome di tutta la giuria, si è detto “enormemente soddisfatto dell’altissimo livello dei concorrenti e dalla pronta risposta da parte dell’amministrazione comunale ringraziando calorosamente l’assessore alla cultura Vanessa Losurdo, il sindaco Gianluca Angelelli, la responsabile dell’ufficio cultura la dott.ssa Anna Ruberti, il responsabile per gli eventimusicali di CiviTONICA Andrea Marchegiani e la curia per la concessione della sala”. Persino il M° Cappello ha rivelato ” di essersi innamorato di Civita prendendosi una cotta”; infine il M° De Santis ha ribadito ” l’importanza di aver creato questo premio internazionale per il bene della città”.

Alfredo Parroccini