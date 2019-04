Corso di formazione gratuito sul volontariato internazionale. Solo per giovani siciliani

INCONTRO FORMATIVO-INFORMATIVO SUL VOLONTARIATO a Prizzi (PA) dal 3 al 5 maggio 2019 (Invito rivolto a giovani palermitani e siciliani)

Sei un giovane dai 18 ai 30 interessato al volontariato internazionale ma non sai da dove cominciare? Ti piacerebbe fare un’esperienza di volontariato all’estero e sei alla ricerca di informazioni? I volontari internazionali dalla Spagna, Grecia, Francia e Germania insieme ai membri della Associazione InformaGiovani hanno organizzato un incontro di due giorni (dal 3 al 5 maggio) per fornire a giovani potenzialmente interessati al volontariato, una formazione sul tema della cultura al volontariato e cittadinanza attiva, nonché strumenti utili per intraprendere un’esperienza di volontariato all’estero in modo consapevole.Durante l’incontro potrai:- comprendere cosa è il volontariato e conoscere le opportunità all’estero offerte ai giovani;- acquisire maggior sicurezza nell’affrontare un’esperienza all’estero e consapevolezza delle sfide personali e di crescita da affrontare;- comprendere cosa vuol dire vivere in un gruppo internazionale e come gestire i conflitti;- riconoscere il volontariato come esperienza formativa e di apprendimento delle competenze trasversali;- conoscere l’esperienza diretta di altri giovani che hanno partecipato ad iniziative simili;- conoscere progetti per i quali l’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di volontari.Al fine di favorire una partecipazione consapevole ai progetti di volontariato all’estero, durante l’incontro saranno organizzati momenti di discussione e condivisione, basati su metodologie e strumenti educativi non formali, finalizzati a far riflettere i partecipanti sul significato del volontariato e dell’essere volontari e cittadini attivi, sulle motivazioni che li condurrebbero a svolgere un’esperienza di volontariato all’estero, e sulle proprie aspettative e paure. A chi si rivolgeQuesta attività intende avvicinare al mondo del volontariato principalmente giovani in condizioni di svantaggio socio-economico e culturale che abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 30 anni.

Età compresa fra i 18 e i 30 anni

Essere residente in Italia

Sarà privilegiata la partecipazione di giovani neet, disoccupati/inoccupati

Disponibilità di circa un mese nel corso dell’estate 2019 e 2020

Conoscenza base della lingua inglese

Forte interesse a prendere parte ad iniziative all’estero e/o in Italia in contesti interculturali

Per visionare l’agenda delle attività clicca QUI

Dove

L’incontro informativo è ospitato a Prizzi presso l’associazione Sikanamente. Il luogo dispone di camere da condividere, sala comune, spazi per svolgere le attività all’interno e all’esterno.

Condizioni finanziarie

L’incontro è co-finanziato dal programma Erasmus+.

I costi di trasporto da Palermo al luogo ospitante, insieme ai costi di vitto e alloggio, saranno coperti dalla Associazione InformaGiovani.

Ai partecipanti è richiesto un contributo di €30 per la copertura dei costi assicurativi.

Come candidarsi

Per candidarsi all’evento è necessario compilare il modulo di partecipazione https://forms.gle/SCTCLgCrQ2UgQj4Q8 entro il 20/04/2019

Per maggiori informazioni è possibile contattare monica all’indirizzo e-mail monic@informa-giovani.net oppure al numero 393.9629434.

Solo le persone selezionate saranno ricontattate entro il 27/04/2019

Com. Stam.fonte Informa Giovani