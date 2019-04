URBAN 2019 Photo Awards: con Think Tank Photo il montepremi vola a 9.000 €! iscrizioni aperte fino al 31.05.2019

Siamo onorati di avere l’azienda americana Think Tank Photo tra i partner tecnici di URBAN per la terza edizione di fila. Think Tank Photo produce nel suo stabilimento di Santa Rosa (California), borse, zaini e soluzioni per il trasporto di attrezzature per i fotografi professionisti.

I suoi prodotti, curatissimi nei dettagli e adatti a tutte le situazioni, sono il frutto di uno sforzo collaborativo tra product designer e fotografi. Anche quest’anno, dunque, Think Tank Photo metterà a disposizione dei vincitori borse e zaini per un valore totale di 1.000 €.

Abbiamo inoltre deciso di aumentare da una a due le notti-premio per due persone a Trieste Photo Days per tutti i vincitori: se non siete scaramantici, potete già prenotare le ferie per venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019!

Il valore del montepremi vola quindi a 9.000 €, grazie anche ai partner già confermati: Stroppa, azienda polacca che mette in palio ben 50 delle sue tracolle artigianali in corda, e Blow Photo, che mette in palio 27 numeri del suo prestigioso magazine. E, ovviamente, ben 3.000 € di voucher Amazon(1.500 € per il Vincitore Assoluto, 1.000 € per il primo Portfolio, 500 € per il Miglior Autore).

Verso la fine di agosto, una quindicina di fotografi finalisti riceveranno l’invito ufficiale al festival, dove scopriranno la propria posizione in classifica durante la cerimonia di premiazione. Martin Parr in persona premierà il vincitore assoluto! Nell’ambito del festival si svolgeranno la mostra collettiva dei vincitori, la cena di gala con Martin Parr e Nick Turpin e, naturalmente, gli eventi della rassegna, che quest’anno si prospetta davvero strepitosa.