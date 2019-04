“Programma una Storia 2019”. Il concorso per le scuole che coniuga creatività ed informatica

Come raccontare una storia? L’obiettivo del concorso “Programma una Storia 2019” è coniugare la programmazione informatica (coding) e la narrazione creativa.

L‘iniziativa è lanciata dal MIUR e dal Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica, per sensibilizzare i più giovani sulle basi scientifiche e culturali dell’informatica. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il termine del 28 aprile 2019. L’informatica, con la sua incredibile capacità di creare mondi virtuali, rende possibile raccontare in modo originale un’opera nota ed usarla come pretesto per reinventarla o modificarla. Attraverso l’ambiente di programmazione previsto per il proprio ordine e grado di scuola bisognerà raccontare un’opera letteraria (un testo classico, una fiaba,un romanzo). La modalità narrativa sarà scelta liberamente, con l’unico vincolo di doverla esprimere nell’ambiente di programmazione previsto. Ci si potrà attenere all’opera originale oppure ispirarsi ad essa .Il concorso è rivolto alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado statali e paritarie del territorio nazionale ed estero. Ogni singola classe, guidata da un docente di riferimento per la partecipazione della classe al concorso, potrà partecipare con un solo elaborato.Ai vincitori saranno assegnati premi messi in palio dagli enti partner del progetto: ENI, Seeweb ed Engineering.Per consultare il regolamento cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani