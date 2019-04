La Superbike scende in pista a Castel Guelfo The Style Outlets!

Rombo di motori in vista del Campionato Mondiale all’Autodromo di Imola: il WorldSBK Warm Up Tour fa tappa all’outlet dal 25 al 28 aprile

Castel Guelfo, 17 aprile 2019 – Emozioni, divertimento e velocità saranno protagonisti a Castel Guelfo The Style Outlets, per quattro giorni da vivere all’insegna delle due ruote. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, il centro ospiterà WorldSBK Warm Up Tour: tutti gli appassionati, grandi e piccini, potranno entrare a far parte del mondo Superbike prima che il circus conquisti l’Autodromo di Imola, dove si svolgerà il Campionato Mondiale Superbike dal 10 al 12 maggio.

Il truck di WorldSBK Warm Up Tour arriverà presso il centro e sarà allestito con attività dedicate a tutta la famiglia: maxischermi e giochi per tutte le età, che faranno provare il brivido delle due ruote e permetteranno di aggiudicarsi speciali premi e sorprese.

Inoltre, per godersi fino in fondo lo spettacolo della Superbike, fino al 5 maggio i clienti di Castel Guelfo The Style Outlets potranno acquistare i biglietti con uno sconto fino al 50% presso il negozio MOTO STORE.

Pronti, partenza, via!

