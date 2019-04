Area Fiera Susinno: “Dopo Via Amari si prosegua verso il ripristino dell’antica Villa Piano delle Falde”

Palermo: Dalla “rambla” di Via Emerico Amari si passi ad abbattere il muro fronte città, lato sud della fiera. E spazio a un giardino anticamera tono su tono al parco della favorita.

Più che la proposta di un sogno, quella del Consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno, la storia vera di quell’area prima che attorno, venissero edificati padiglioni, oggi utilizzati per non più di venti giorni l’anno in occasione di eventi sporadici. Si tratta del vasto piazzale che ospitava il luna park ai tempi di quella che fu la Fiera del Mediterraneo e che oggi è una distesa deserta di asfalto. Di fatto si tratterebbe in sostanza – continua Susinno – di ripristinare l’antica e spettacolare villa pubblica creata nel 1947 denominata “Piano delle Falde” con la totale approvazione di commercianti e residenti della zona. “In tale ottica – dice Susinno già giace sul tavolo del Sindaco, degli assessori Giambrone e Catania e della Commissione Urbanistica un’articolata mia missiva dove viene rappresentata l’idea di arretrare il muro perimetrale su piazza Generale Cascino favorendo la nascita di uno spazio verde così come era negli anni che fu e che potrebbe tornare ad essere”. Si tratterebbe di un intervento irrisorio – dice Susinno – in quanto si tratterebbe semplicemente di abbattere gli orrendi muri perimetrali di cemento, eliminare la vecchia cancellata per trasformare il volto di quello spazio, privo di costruzioni, in un’isola a verde. E chissà – conclude il consigliere comunale – che la villa non renda anche più appetibile l’interesse per la nascita di nuove attività commerciali.

