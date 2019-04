Nuova via della Seta (One Belt, One Road) Favorevole o Contrario?

Pescara, 17 aprile 2019: Il sito ProVersi.it pubblica oggi un approfondimento sulla firma del discusso Memorandum d’intesa su “One Belt, One Road”, il progetto studiato dalla Cina per una Via della Seta in chiave contemporanea, che ridisegni una nuova connettività infrastrutturale e commerciale tra l’Asia l’Europa e l’Africa.

L‘Italia è stato il primo Paese del G7 a sottoscrivere un accordo sul discusso piano infrastrutturale, che vedrà la Cina al centro delle rotte commerciali, criticato per questo dall’Unione europea e osteggiato dagli Stati Uniti. Il governo M5s-Lega, oltre al Memorandum, ha firmato altri 29 accordi commerciali e istituzionali, per un valore di circa 2,5 miliardi.l Movimento 5 Stelle è la forza di governo che ha spinto maggiormente per la firma del Memorandum con Pechino, più prudente la Lega di Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte si è detto soddisfatto degli accordi raggiunti poiché “fanno gli interessi dell’Italia”. Positivo anche il parere del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: “la Cina è un mercato importantissimo anche per i nostri prodotti, quindi è importante per un Paese come l’Italia […] avere accesso ampio a un mercato così importante”, mentre il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato: “Oggi vince il Made in Italy, con la Belt and Road Initiative l’Italia ha deciso di essere più sovrana”.

Non sono mancate le critiche all’adesione dell’Italia alla Nuova Via della Seta da parte delle opposizioni. Diversi esponenti del Partito Democratico – anche se con motivazione differenti e talvolta contrastanti – si sono espressi contro gli accordi commerciali con la Cina. Alessia Mosca, eurodeputata del Partito Democratico, si è detta preoccupata per quest’operazione fatta senza l’UE, poiché “con i singoli Paesi la Cina ha gioco di poter imporre la sua volontà”.

Ettore Rosato ha invece definito inutile il Memorandum tra Italia e Cina, visto che “ci sono già importanti rapporti commerciali” tra i due Paesi.

Per Silvio Berlusconi, invece, la Nuova via della seta è senza dubbio un’opportunità, ma sono i rischi a prevalere: “La Cina sta portando avanti un progetto egemonico da anni, con molta determinazione. Si confrontano due filosofie del mondo contrapposte: la nostra filosofia liberale e quella totalitaria”.

Le perplessità mostrate dalla Lega, invece, riguardano la necessità di definire i settori strategici che devono restare sotto l’esclusivo controllo italiano: “Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici” – ha dichiarato il ministro degli Interni Matteo Salvini; mentre Giancarlo Giorgetti ha assicurato che il governo si concentrerà esclusivamente sull’interesse dell’economia italiana: “collaborazione con la Cina ma senza mettere in discussione quelli che sono i principi della sicurezza nazionale”.

Com. Stam. fonte ProVersi