Rugby : Six Nations Festival U18, il XV dell’Italia per il match contro la Francia

Gloucester (Inghilterra) – Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la formazione che domani alle 11 locali (12 ITA) affronterà la Francia al Sixways Stadium di Worcester, partita valida per il secondo incontro del Six Nations Festival Under 18.

Rispetto alla gara vinta contro la Scozia last minute nel primo turno, sono sette i cambi nel XV titolare che affronterà i transalpini: Marocchi partirà come centro accanto a Menoncello. Bordin ala, mentre in mediana Varney affiancherà Ferrarin. In terza linea Ulisse partirà con il numero 6 e in seconda linea Ruffato farà coppia con Adorni. Cambio per entrambi i piloni con Sassi e Ravagnan che partiranno dal primo minuto.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Luca Filippo GRUTTADAURIA (STADE TOULOUSAIN – FRANCIA)

14 Andrea PANCINI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

13 Tommaso MENONCELLO (BENETTON RUGBY)

12 Umberto MAROCCHI (PRIMAVERA RUGBY)

11 Nicholas BORDIN (FEMI-CZ ROVIGO)

10 Mattia FERRARIN (AROGS PETRARCA RUGBY)

9 Stephen VARNEY (GLOUCESTER RUGBY – INGHILTERRA)

8 Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY)

7 Luca ANDREANI (RUGBY ROVATO)

6 Daniele ULISSE (S.S. LAZIO RUGBY 1927)

5 Marco RUFFATO (RUGBY BASSANO)

4 Luca ADORNI (RUGBY PARMA F.C.1931)

3 Matteo Thomas SASSI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (ARGOS PETRARCA RUGBY)

1 Giacomo RAVAGNAN (PESARO RUGBY)

A disposizione:

16 Matteo FONTANA (AMATORI PARMA)

17 Dorin TICA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

18 Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

19 Riccardo FAVRETTO (BENETTON RUGBY)

20 Matteo MEGGIATO (CUS PADOVA)

21 Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. LAZIO RUGBY 1927)

22 Simone GESI (LIVORNO RUGBY)

23 Leonardo MARIN (MOGLIANO RUGBY 1969)

24 Andrea ANGELONE (AVEZZANO RUGBY)

25 Filippo DRAGO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Com. Stam.