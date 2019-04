Inizio lavori di realizzazione Centro Comunale di Raccolta ( CCR) di piazzetta della Pace

Dopo l’apertura del Centro Comunale di Raccolta in viale dei Picciotti a Brancaccio, il quale sta ottenendo risultati positivi grazie ai sempre più numerosi cittadini, che ci vanno a conferire i propri rifiuti per frazioni riciclabili e ad un efficiente servizio espletato dalla Rap, oggi ad opera di tecnici e maestranze della stessa Azienda hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione del nuovo CCR di piazzetta della Pace.

Questo nuovo CCR – dice il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, che stamattina si è recato sul posto per assistere all’inizio dei lavori– oltre ad indurre i cittadini ad un corretto conferimento dei rifiuti ingombranti riducendo di conseguenza gli abbandoni indiscriminati, risulterà determinante per il rilancio del terzo step della raccolta differenziata (PAP 2).

I lavori di realizzazioni del CCR, inoltre, mirano a riqualificare il sito dove lo stesso è ubicato, da troppo tempo in stato di degrado e oggetto di parcheggio selvaggio. Infatti, piazzetta della Pace si rifarà il look, grazie alla messa in opera di fioriere posizionate proprio per delimitare l’area del Ccr dove verranno piantate fiori e piante.

La nascita di questo secondo centro – conclude Giaconia – è un ulteriore conferma che l’Amministrazione Comunale e la Rap, intendono puntare molto sui Ccr come propulsori della raccolta differenziata. L’obiettivo rimane quello di dotare la città di almeno un CCR per Circoscrizioni con l’adozione di percorsi incentivanti e premiali per i cittadini più virtuosi.

Il Consigliere Comunale Massimo Giaconia

Com. Stam.