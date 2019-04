Lavoro. Arriva a Palermo “Up to Youth”, percorso formativo gratuito per aspiranti imprenditori

Arriva a Palermo “Up to Youth”, il percorso formativo gratuito di due incontri che fornisce strumenti pratici per iniziare da zero un’avventura imprenditoriale.

Il progetto, giunto alla III edizione, grazie al contributo di Citi Foundation, farà tappa nella nostra città il 15 e 16 aprile dalle 16 alle 20.Si svolgerà in collaborazione con il Consorzio Arca e l’ Associazione we PUSH all’ interno degli spazi del Cre.Zy Plus ex cantieri della zisa.

L’Associazione MicroLab si occupa da oltre 15 anni in Italia di supportare giovani e aspiranti imprenditori nella realizzazione della propria idea di Business, di promuovere l’ auto impiego come strumento di coesione ed inclusione sociale e facilitando la partecipazione di categorie svantaggiate, quali giovani e migranti, alla creazione d’impresa.

Questo è reso possibile grazie alla rete nazionale di Mentor Volontari: professionisti che accompagnano giovani e persone che vivono una situazione di difficoltà nella realizzazione della propria attività d’impresa.

L’Associazione MicroLab Onlus, impegnata a supporto dell’imprenditoria, è alla costante ricerca di realtà associative con cui fare rete, per sviluppare nuove progettualità, accrescere e potenziare le proprie attività con particolare riguardo al Centro-Sud Italia.

Il percorso Up to Youth offre una panoramica sul mondo imprenditoriale e le nozioni base per aprire una propria impresa. Durante gli incontri le tematiche affrontate sono: Business Model Canvas, strumento essenziale nella pianificazione strategica di un’azienda, aspetti societari, modelli e requisiti dell’impresa, nozioni di basi in controllo di gestione e accesso al credito, sono, inoltre, previste testimonianze di giovani imprenditori locali.

I partecipanti agli incontri potranno successivamente usufruire di un affiancamento gratuito da parte dei Mentor dell’Associazione MicroLab Onlus, professionisti che attraverso il Business Mentoring daranno un supporto nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e nella compilazione del business plan.

Speriamo di riuscire, con le nostre attività, a coinvolgere sempre più giovani e fornire loro la possibilità di sviluppare la propria idea di impresa, anche grazie ai partner che ci sostengono nella promozione e al supporto dei nostri mentor volontari.

Com. Stam.