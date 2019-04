Comune di Arezzo, bando per 15 posti a tempo indeterminato in area tecnico-amministrativa

E’ sufficiente essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore per partecipare al concorso lanciato dal Comune di Arezzo per quindici posti da tecnico delle attività amministrative.

Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle risorse individuate entro l’anno almeno per undici unità, mentre per le restanti quattrol’inserimento avverrà nel 2020.C’è tempo fino al 26 aprile 2019 per presentare le domande.La selezione si svolgerà attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla, allo scopo di tracciare un profilo professionale e attitudinale idoneo al ruolo da ricoprire. In una fase successiva i primi trecento classificati potranno accedere alle prove d’esame, una scritta e l’altra orale.Per tutte le informazioni relative al bando e su come presentare la propia candidatura basta cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani