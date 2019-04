Sicilia Outlet Village: una shopping experience unica

“Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce”

(Coco Chanel)

Cosa fa lusso? Non è il prezzo ma la qualità?

Sì, forse, ma non basta. Il lusso è un concetto molto più vasto. Se si confonde con ricchezza, riferendosi solo a oggetti costosi, rimane una vecchia idea di lusso.

E il lusso non è necessariamente neanche sinonimo di eleganza.

Il lusso non è qualcosa di semplice da definire. Il prêt-à-porter di un certo tipo, ovvero quello alto per creatività e qualità di prodotto, viene identificato come simbolo di lusso. E giustamente lo è da un punto di vista di business e posizionamento del marchio, assestandosi su una fascia alta di consumatore. Nel tempo il termine ha assunto un senso traslato da quello esclusivo di “sinonimo di ricchezza”. Lusso oggi sottintende esclusività, quasi unicità e non perché è per pochi, ma perché è speciale. Il lusso è la ricerca, la possibilità di sperimentare nuove strade, di trovare, mixare ed interpretare nuove soluzioni.

Dal 2010 Sicilia Outlet Village rende il lusso accessibile, offrendo la possibilità di vivere, sperimentare e interpretare questo concetto così astratto e spesso ambiguo.

Il polo del lusso dell’isola siciliana, punto di riferimento per i siciliani e meta imperdibile per i tanti turisti europei ed extra-europei, ha implementato negli anni una serie di servizi assolutamente esclusivi che mettono l’ospite, le sue esigenze e feelings al centro del proprio business model.

Tra i benefit offerti da Sicilia Outlet Village ai propri visitatori: personal Shopper gratuito su prenotazione chiamando l’info point del Sicilia outlet village (posti limitati), Hands free shopping gratuito e Welcome hostess

Grazie a questi servizi l’ospite all’interno di Sicilia Outlet Village si sente coccolato e unico e vive un’esperienza assolutamente esclusiva.

Sicilia Outlet Village offre inoltre delle imperdibili occasioni grazie alle quali il “vecchio” concetto di lusso inteso come inaccessibile, elitario, riservato a pochi eletti, viene totalmente messo in discussione.

Si chiama Luxury Day dove Luxury sta per stile, qualità, buon gusto.

Durante il Luxury Day in programma il 13 aprile presso Sicilia Outlet Village sarà possibile approfittare di esclusive promozioni all’interno delle boutique delle insegne più cool del panorama internazionale tra cui Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Tod’s, Hogan, Fay, Etro, La Perla, M Missoni, Roberto Cavalli, Genny, DSquared2, Furla, Luigi Borrelli, Hugo Boss, Brooks Brothers, Trussardi, Michael Kors, Monnalisa, Frette e Amina Rubinacci.

Sarà l’occasione giusta per poter acquistare i capi più ambiti, visti sulle passerelle, indosso alle stars ed influencer più seguiti, e per potersi fare un guardaroba tutto nuovo senza perdere di vista il portafoglio ma con la certezza di aver acquistato capi ed accessori che durante l’estate non passeranno certamente inosservati.

Tante ed esclusive anche le attività previste all’interno degli store per rendere le experiences dei visitatori ancora più speciali: Cocktail in tutti i negozi aderenti, e molto altro.

Un esclusivo trunck show nella piazza del lusso accoglierà i visitatori e darà loro preziosissimi consigli sulle prossime tendenze e su come abbinare tra loro capi ed accessori per creare look invidiabili

Com. Stam.