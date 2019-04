Premio Albatros 2019: “Sognando”

Sabato 13 aprile 2019 nella Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli , si terrà la Manifestazione finale del Premio Albatros, che oltre ad artisti di ogni età, premia eccellenze di fama mondiale

Saranno nomi di fama internazionale quelli insigniti del Premio Speciale Cultura dalla Albatros Edizioni in occasione della XVII Edizione del Premio Albatros, in programma il prossimo sabato 13 aprile presso la straordinaria Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli, con inizio alle ore 10.30. I nomi dei premiati sono stati scelti dai lettori di Albatros Magazine italiani e stranieri, oltre che da una Giuria di esperti, con il placet del Presidente del Premio Lucia de Cristofaro, del Presidente onorario Margherita Dini-Ciacci, da anni Presidente UNICEF Campania, del Vice Presidente Yvonne Carbonaro e del Segretario Maresa Galli. Gli assegnatari del riconoscimento di quest’anno, che hanno confermato la loro presenza nel matinée di premiazione presentato dal Direttore Artistico dell’evento Adriano Fiore e dalla conduttrice e speaker radiofonica Brigitte Esposito, saranno: Chiara Francini, grande protagonista del cinema italiano, con una carriera di tanti successi anche in televisione ed a teatro; Enzo Decaro, attore dall’indiscussa professionalità e talento che negli anni ha trasmesso al pubblico la sua passione per la recitazione; Enrico Nigiotti, cantautore italiano presente in tutte le classifiche e vincitore del disco d’oro per il singolo presentato a Sanremo “Nonno Hollywood; Oscar Puntel, giornalista Rai che con il suo sguardo critico racconta le sfumature della nostra società; Elisabetta Gregoraci, conduttrice affermata del programma di satira “Made in Sud”; Lucariello, rapper italiano che ha firmato la colonna sonora della serie cult di Sky “Gomorra”; l’attore italiano amatissimo dal pubblico Fabrizio Nevola; il comico e attore Francesco Paolantoni; il primo violoncello dell’Orchestra Rotary Youth Chamber Chiara Mallozzi, impegnata in concerti in Italia e all’estero; Salvatore Iovieno, Governatore Rotary Distretto 2100; e Luigi Vinci, Presidente dell’Associazione Fibart.

La kermesse, che negli scorsi anni ha insignito del Premio personalità come i Premi Nobel Rita Levi Montalcini e Johan Galtung, l’antropologo Marc Augé, il M° Giovanni Allevi, lo stilista Pierre Cardin, i produttori David Zard e Jake Berry, il dottor Hunter “Putch” Adams, gli ambasciatori S.E. Francesco Maria Greco e S.E. Antonio Morabito, i giornalisti Magdi Cristiano Allam e Gianni Canova, gli attori Giorgio Pasotti, Maria Grazia Cucinotta, Serena Autieri, Claudia Gerini e Guglielmo Scilla, l’étoile

Kledi Kadiu, gli artisti Gonçalo Mabunda e Patrick De Beaussier, gli scrittori Pino Aprile, Elvia Grazi e Maurizio De Giovanni, e tanti altri, avrà come leitmotiv “Sognando”, argomento con cui si sono cimentati scrittori, poeti e artisti, anche giovani e giovanissimi, le cui opere appaiono come freschi germogli fioriti sul duro asfalto della modernità. Tutte le opere sono confluite in una preziosa raccolta antologica che sarà presentata al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino presso lo stand Albatros Edizioni, mentre i nomi dei vincitori, come da tradizione del Premio Albatros, saranno svelati solo durante la Manifestazione Finale

Come già nelle passate edizioni, il Premio Albatros 2019 ha avuto il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’UNICEF Campania, della Fibart, dell’Associazione Giornalisti Valle del Sarno, e ha stretto una nuova ed importante partnership con l’azienda leader nello sportswear GIVOVA

