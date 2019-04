Pioggia di Finanziamenti a Civita. Fiananziato, per circa 310 mila euro, un progetto sulla Forestazione e per circa 10 mila euro un progetto sulla Cultura

Intanto, nei prossimi giorni partiranno i lavori, per un importo di 166 mila euro, per l’illuminazione pubblica. Civita – Nuovi finanziamenti intercettati dall’amministrazione comunale di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci.

Intanto, nei prossimi giorni partiranno i lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica. “E’ dei giorni scorsi la notizia che il Comune ha ricevuto un finanziamento di circa 310 mila euro per quanto riguarda la forestazione e la difesa della montagna e un finanziamento di circa 10 mila euro per un progetto culturale”, informa il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci. “Finanziamenti consistenti, soprattutto quello riguardante la forestazione, che sicuramente potranno dare una boccata d’ossigeno per quanto riguarda l’occupazione di manodopera specializzata nei lavori prettamente montani. Il finanziamento di 308.224,16 euro accordato a Civita sulla forestazione – spiega il sindaco Tocci – dovrà essere utilizzato per la pulizia del sottobosco e la piantumazione di nuove specie arboree in aree comunali situate in montagna e interessate dal disboscamento. Un finanziamento in difesa dell’ambiente. Un finanziamento, ricevuto grazie anche al certosino lavoro dell’assessore comunale alle Politiche Agricole, Vincenzo Mastrota, che certamente contribuirà ad aumentare la tutela e la valorizzazione del nostro grande e interessante patrimonio forestale e che, soprattutto, creerà una considerevole ricaduta occupazionale nell’intero comprensorio per quelle maestranze esperte nei lavori agroforestali. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche la comunicazione – ha continuato il sindaco Tocci – che il Comune di Civita è tra i Comuni beneficiari dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria, con oltre due milioni di euro, per interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Il Comune Civita con il progetto “Insieme in allegria” ha ottenuto un finanziamento di 8280 euro. Per questo finanziamento ringrazio sentitamente l’assessore regionale all’Istruzione, alle Attività Culturali, Università e Alta Formazione, Maria Francesca Corigliano, che ancora una volta ha dimostrato, con fatti concreti e non con le promesse, di essere al fianco della comunità di Civita e di contribuire fattivamente alla sua ripresa dopo la tragedia dell’agosto scorso. Intanto, nei prossimi giorni – ha concluso il sindaco di Civita, Alessandro Tocci – partiranno i lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica. Lavori, per un importo di 166 mila euro, che sono stati già appaltati e che consentiranno alla comunità di Civita di fare un ulteriore passo in avanti. Qui il mio ringraziamento va, oltre agli uffici comunali, all’assessore comunale ai Lavori pubblici nonché vicesindaco, Antonio Vavolizza, che ha seguito passo dopo passo l’iter dell’intera pratica”-

