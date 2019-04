Palermo: Polizia Municipale. Info viabilità manifestazioni religiose, venerdì 12 aprile e “Domenica delle Palme”

La polizia municipale informa che in occasione delle festività pasquali stasera venerdì 12 aprile sono previste manifestazioni liturgiche.

Domenica 14 aprile p.v. sono previste processioni in occasione della ricorrenza della domenica delle Palme, il parco della Favorita sarà chiuso al transito per l’evento “La Domenica Favorita”.

Venerdì 12 aprile – Processioni

Ore 20.00 Parrocchia Sacra Famiglia (O.D. 420)

Via Gaspare Mignosi 18, via Michele Cipolla, via Fortunato Fedele, Corso dei Mille, via Filippo Ingrassia, via Antonio Ugo, via Antonio Rudini, via Ernesto Pace, via Antonio Rudini, via Michele Cipolla, via Gaspare Mignosi, rientro in parrocchia.

Ore 21.00 Via Crucis interparrocchiale

Parrocchia Maria SS. Assunta, Mondello Valdesi

Parrocchia, via Mater Dei, viale Margherita di Savoia, piazza Valdesi, vile Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Partanna Mondello

Viale Galatea, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

Parrocchia San Girolamo, Mondello

Via Fortuna, via Piano Gallo, piazza Mondello, via Torre di Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

Domenica 14 aprile “domenica delle Palme” – processioni

9.45 Parrocchia SS. Maria delle Grazie

Raduno in corso dei Mille alt. civ. 1300, processione fino alla chiesa parrocchiale in corso dei Mille 1085/B

Ore 10:30 Parrocchia Maria SS. Regina degli Apostoli

Belvedere in Lungomare Cristoforo Colombo alla chiesa parrocchiale passando per la via Nostradonna del Rotolo.

ore 11.00 Chiesa Sacra Famiglia

Via Antonio Ugo, via F. Ingrassia, via M. Cipolla, via G. Mignosi, rientro in chiesa.

11:30 Raduno in piazza Beato Giacomo Alberione, via Ignozio Testasecca e corso dei Mille, fino alla chiesa parrocchiale

Ore 16.30 Parrocchia S. Sergio I Papa

Parrocchia S.Sergio I Papa, via P. Annibale di Francia, via di Vittorio, parrocchia San Sergio, via Pecori Giraldi, via Corselli, corso dei Mille, via Cavallotti, via p. Giraldi, via Bacile, parrocchia San Sergio.

Ore 17.00 Via Crucis percorso Unesco

Piazza Verdi, via Maqueda, piazza Bellini

Ricordiamo inoltre i provvedimenti alla circolazione veicolare in occasione della terza giornata de

“La Domenica Favorita” – Parco della Favorita (O.D. 301)

In dettaglio:

– Chiusura al transito veicolare, del viale Diana e del viale Ercole, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 e comunque sino a cessate esigenze;

– Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze;

– Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli:

1) AMAT- Bus Navetta (dedicati all’evento);

2) Prot. Civile;

3) veicoli in emergenza collegati all’evento;

4) dell’Amm.ne Comunale collegati all’evento ( il cui elenco verrà fornito al Comando di P.M.);

5) della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino”;

6) eventuali mezzi dell’Organizzazione l’evento ( il cui elenco verrà fornito al Comando di P.M.)

Tratti interessati alla CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE dalle ore 08,00 alle ore 17,00

via c.d. Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni);

All’interno del Parco, tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;

viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti).

Via della Favorita, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Largo Willy Brandt, tratto tra Via della Favorita e via Martin Luther King per, soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, è consentito l’ingresso e l’uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Tratti interessati da DIVIETI DI SOSTA ore 07,00 alle ore 15,00:

piazza Castelforte, intera area interessata dalla Rotatoria: divieto di sosta con rimozione ore 07,00 alle ore 15,00;

viale Venere, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20, conferma del divieto di sosta esistente;

– Sono transitabili, per raggiungere i percorsi alternativi, gli assi :

Viale Venere:

1) in direzione viale Margherita di Savoia;

2) in direzione viale dell’Olimpo;

Viale Margherita di Savoia:

1) in direzione via Mater Dolorosa;

2) in direzione viale delle Palme;

3) in direzione piazza Valdesi;

Massima Attenzione sarà posta lungo gli assi Via M. Dolorosa; piazza Pallavicino; Intersezione tra viale Duca degli Abruzzi e viale della Resurrezione.-