Aereo atterra e passeggero cerca di andare via dal portellone di emergenza

Il personale di bordo impedisce in extremis all’uomo di saltare fuori dall’aereo appena atterrato all’aeroporto JFK di New York dopo aver aperto la porta di emergenza. L’episodio è avvenuto il 10 aprile all’aeroporto di New York su un volo EL AL. L’uomo, statunitense, è stato arrestato. Non è chiaro se il gesto sia stato dettato dall’impazienza per il ritardo o da altro

Un passeggero statunitense di un volo El Al, ha aperto il portellone di emergenza e ha cercato di saltare dal velivolo in movimento, un Boeing 747-458, atterrato da pochi minuti, con il suo bagaglio a mano. Il grave episodio, è avvenuto mercoledì mattina nell’aeroporto internazionale John F. Kennedy. (JFK), dove il volo LY001 della compagnia israeliana, proveniente da Tel Aviv era arrivato con a bordo 400 passeggeri. Il passeggero, ha attivato il portellone di emergenza e solo l’intervento in extremis del personale di bordo ha impedito all’uomo di saltare completamente fuori dall’aereo appena atterrato all’aeroporto, salvando così la sua vita, anche se una parte del corpo è rimasta penzoloni fuori dal velivolo. Rapidamente, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” è stata appoggiata una scala alla porta per consentire al passeggero di scendere sulla quale, però, è saltato ed una volta a terra ha iniziato a correre sulla pista fino a quando è stato fermato dalle autorità e trasferito per essere interrogato e per chiarire i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto. Il CEO di El Al, Gonen Usishken, ha elogiato lo staff che ha “prevenuto un grave incidente e la perdita di vite umane”. “La polizia dell’aeroporto ha immediatamente arrestato il passeggero e visto che si tratta di una violazione delle norme di sicurezza dello scalo newyorkese, se la vedrà con le autorità americane”.

