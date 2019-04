A Gourmandia con Fiasconaro

È un’amicizia di lunga data quella l’azienda dolciaria siciliana alla manifestazione promossa a Treviso dal Gastronauta Davide Paolini e dedicata alle eccellenze del food artigiano.In programma uno show cooking del Maestro Nicola Fiasconaro che rivisita la colomba pasquale.

Dal 13 al 15 aprile Treviso torna a essere capitale del cibo di qualità e ospita (negli spazi OpenDream) l’edizione 2019 di Gourmandia, straordinaria kermesse enogastronomica ideata e promossa dal gastronauta Davide Paolini. Ce n’è davvero per tutti i gusti: salumi, formaggi, vino, birra, cocktail, prodotti ittici, paste, spezie e, naturalmente, tanti, tantissimi dolci.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, anche quest’anno, non si limita a partecipare (stand B30 / B3) ma si conferma Official Partner della manifestazione. Direttamente da Castelbuono (splendido borgo medioevale nel cuore del Parco delle Madonie, a pochi chilometri da Palermo), giunge a Treviso per l‘occasione l’intera brigata di pasticceri con un carico di dolcezze ad alto tasso di golosità. Con la Pasqua ormai a prossima, un posto d’onore sui ripiani dello stand spetta alle profumate e soffici colombe, magnifiche icone della nostra tradizione gastronomica.

A 30 anni di distanza dalla vittoria di uno tra i primi concorsi nazionali di pasticceria organizzati dalla Camera di Commercio di Treviso, il maestro Nicola Fiasconaro torna in queste terre in grande stile e propone a Gourmandia, uno show cooking tutto da gustare… e da ascoltare.

Sabato 13 aprile – Ore 15:00 GOURMANDIA – AREA SHOW COOKING STELVIO

COLOMBA PASQUALE BY NICOLA FIASCONARO

Aneddoti di una vita passata a infornare dolci, racconti di un’azienda di famiglia divenuta nel mondo intero un’icona del food Made in Italy, consigli e suggerimenti su come impastare, farcire, glassare: una vera e propria lezione di alta pasticceria aperta al pubblico che termina con la degustazione di un delizioso dessert creato rivisitando la colomba tradizionale.

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 15:00 presso l’Area Show Cooking Stelvio. Non mancate!

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.