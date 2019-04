Torino Oultet Village e Sicilia Outlet Village: Le nuove mete del “turismo dello shopping” si preparano per il super ponte di primavera

Siete mai stati al Museo Egizio di Torino, il più antico museo al mondo dedicato alla cultura egizia?. Vi siete mai catapultati in un’esperienza tutta green a partire dalle piante fino all’architettura del paesaggio? E se a queste emozioni culturali aggiungeste una sessione di SHOPPING a prezzi eccezionali, non sarebbe la vacanza perfetta? I prossimi ponti di primavera sono l’ideale per un’esperienza a tutto tondo tra arte, cultura, buon cibo e acquisti senza rimpianti.

La città di Torino e la Sicilia saranno sicuramente tra le mete più gettonate di questo SUPER PONTE DI PRIMAVERA. Favorite non solamente per la loro posizione strategica, le bellezze architettoniche e paesaggistiche e il buon cibo, queste mete turistiche possono vantare la presenza di due OUTLET del lusso, tappe immancabili del proprio diario di viaggio: si tratta si Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village, le due shopping destination di Arcus Real Estate, società della “galassia” Percassi.

In passato si sceglieva una meta di viaggio per svariate ragioni: la cultura, il benessere, il divertimento; ma ormai sempre più anche lo shopping influenza la scelta dell’itinerario del viaggio. Negli ultimi anni è nata una nuova forma di turismo: il “turismo dello shopping”, un fenomeno in continua evoluzione capace di condizionare sempre più itinerari turistici e la scelta della destinazione per una vacanza, soprattutto per i turisti internazionali.

Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village sono vere e proprie “Shopping Tourism Destination”: poli di attrazione turistica, luoghi “incantati” costruiti ad hoc per soddisfare le esigenze del visitatore con un’offerta di brand varia e di alto profilo, servizi di ospitalità 5 stelle, apertura sette giorni su sette e soprattutto prezzi scontati tutto l’anno fino al 70% sui marchi più noti.

Grazie alle location esclusive e raffinate ed ai servizi premium offerti alla propria clientela, Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village sono in grado di garantire ai propri visitatori una shopping experience unica e customizzata.

All’interno di entrambi i Village di proprietà di Arcus Real Estate i clienti potranno trovare le boutique dei più blasonati fashion brand internazionali, oltre ai più noti marchi di sportswear, home decor, beauty e lifestyle e potranno approfittare di straordinari ribassi sui prezzi retail.

La permanenza all’interno di entrambi i Village non si ferma allo shopping. Torino e Sicilia Outlet Village mettono infatti a disposizione un ventaglio di servizi premium per accontentare tutti i clienti sia italiani chei moltissimi stranieri.

Durante il Super Ponte di Primavera Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village offriranno ai propri visitatori iniziative imperdibili che renderanno la sosta al Village l’attività perfetta per il relax ed il divertimento e meno salate.

Dal 19 aprile al 1° maggio in entrambi gli Outlet Village sarà attiva la SPRING PROMO: ulteriori sconti dal -20 al -50% sui prezzi outlet già scontati, su articoli selezionati: l’occasione imperdibile per degli acquisti intelligenti in vista della stagione estiva.

Oltre lo shopping, tante le offerte di intrattenimento per tutta la famiglia, rigorosamente gratuite, proposte da Torino Outlet Village e da Sicilia Outlet Village

Durante i giorni pre-pasquali la Playground di Torino Outlet Village, fiore all’occhiello del polo del lusso alle porte del capoluogo torinese, intratterrà i piccoli ospiti con un’animazione a tema pasquale e sarà il palcoscenico dove verrà presentato in anteprima lo spettacolo Winx Club “Glitter” legato al lancio della nuova serie 8 del cartone animato campione di incassi che andrà in onda dal 15 aprile su Rai Yoyo.

L’iniziativa si svolgerà durante tutti i weekend di aprile per celebrare il quindicesimo anniversario dalla nascita della serie con spettacoli, animazione, laboratori in compagnia delle magiche fate. Una proposta unica e imperdibile che coinvolgerà non solo le bambine fan della serie, ma anche le loro mamme.

Mamme e bimbe avranno la possibilità di partecipare ad un vero e proprio talent show in perfetto stile Winx Club. Sarà inoltre allestito un photo booth dove si potranno scattate tante foto ricordo con le Ali delle Winx.

Durante il weekend finale del 26-27-28 aprile le 15 coppie mamma-bimba vincitrici (15 come gli anni dalla nascita del Winx Club) parteciperanno alla fase finale del talent show.

Il progetto si concluderà domenica 28 con lo Spettacolo “Glitter” in presenza delle 6 Winx che, successivamente, si dedicheranno all’incontro con le loro piccole fan.

Anche a Sicilia Outlet Village tante le attività rivolte alla famiglia e ai bambini in occasione del periodo pre-pasquale. In programma per il 20 e 22 aprile laboratori e attività legati ad uno dei simboli della Pasqua amato dai più piccoli, ma non solo: l’uovo di Pasqua.

Sull’onda del grande successo ottenuto nella precedente edizione, Sicilia Outlet Village riproporrà la caccia all’uovo tra i boulevard del Village e all’interno delle boutique; i più piccoli potranno così divertirsi mentre i genitori si dedicano allo shopping.

Sempre per rimanere in tema di golosità Sicilia Outlet Village proporrà inoltre un cooking show dedicato all’uovo di Pasqua

Inoltre, grazie alla sponsorizzazione di Sicilia Outlet Village, l’antica dimora patrizia Villa del Casale è tornata a risplendere. Grazie ad una serie di interventi di restauro e valorizzazione, Sicilia Outlet Village in partnership con l’assessorato ai Beni Culturali, ha ridato vita ad questo luogo ricco di storia e fascino, che si trova a soli 5 minuti dall’Outlet Village.

La dimora imperiale di Piazza Armerina – una casa patrizia romana costruita tra il I e III secolo, e ampliata nel IV, in cui sono custoditi intatti 3700 metri quadri di mosaici, affreschi, utensili e persino impianti termali – inserita nella World Heritage List dall’Unesco, è ritornata al suo antico splendore nel nome della valorizzazione del patrimonio territoriale e del turismo esperienziale grazie all’impegno e al valore etico che hanno da sempre caratterizzato l’identità del Village.

Sicilia Outlet Village pensa anche ai tanti turisti stranieri che affollano l’isola siciliana: a partire dal 15 aprile e fino al 15 ottobre, tutti i visitatori residenti in paesi Extra Europei potranno usufruire del servizio tax refund & change che gli permetterà di avere in rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati.

Dei giorni splendidi, tra cultura, shopping, divertimento e molto altro ancora quelli che Torino e la Sicilia offriranno ai propri visitatori grazie anche a due player molto importanti come Torino e Sicilia Outlet Village, destinazioni turistiche di nuova generazione.

Com. Stam.