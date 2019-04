FlixBus: al via giovedì 11 aprile i primi collegamenti da Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini

Al via da aprile corse FlixBus da Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini verso 8 città Il network FlixBus la rete di bus intercity più estesa al mondo Acquistabili su flixbus.it, via app, in agenzia e in edicola

Milano – A fronte del successo riscosso in Sicilia in questi primi mesi, FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, si consolida sul territorio integrando Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini nella propria rete di autobus intercity. I collegamenti, in partenza giovedì 11 aprile, consentiranno a chi deve spostarsi per lavoro, studio o svago di raggiungere otto città italiane con un solo biglietto e senza cambi.

Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini integrate nella rete di autobus intercity più estesa al mondo

Da Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini si potrà viaggiare, in primo luogo, verso Villa San Giovanni, snodo cruciale della rete FlixBus in Calabria da cui raggiungere circa 60 destinazioni in tutta Italia. Collegate anche Policoro in Basilicata e Taranto, Bari e Foggia in Puglia. Da Siracusa e Augusta è inoltre possibile arrivare anche a Napoli, Salerno e Caserta, mete ideali per un weekend alla scoperta del patrimonio nazionale.

Tutte le corse sono prenotabili online, via app, e nelle oltre 400 agenzie viaggi e nelle edicole del territorio. A Siracusa gli autobus partono dal Terminal bus di Corso Umberto I (presso la Stazione FS), ad Augusta dal distributore AGIP lungo la SP 3, ad Avola da Piazza Regina Margherita e a Rosolini dalla Stazione FS. A bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche, sedili reclinabili e toilette.

Collegamenti disponibili anche da Lentini

Dal suo arrivo in Sicilia, FlixBus ha continuato a investire sul territorio, con il duplice obiettivo di ampliare le opportunità di viaggio dei Siciliani e, al contempo, agevolare i flussi di visitatori verso la regione, con ricadute positive sul turismo locale. In provincia sono già attive corse da Lentini per Villa San Giovanni, Bologna, Ferrara, Padova e Venezia, sempre più gettonate da studenti e lavoratori fuorisede in partenza dalla città.

A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 350.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 29 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles e New York il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

