Say What affianca Papirho alla Milano Design Week 2019

Dalla scelta della location per l’esposizione dei prodotti, alle attività di ufficio stampa, l’expertise di Say What accompagna Papirho al suo esordio alla settimana del design milanese

Milano, 09 Aprile 2019 – Say What affianca Papirho al suo debutto alla Milano Design Week: dal 9 al 14 Aprile nel contesto del DIN-DESIGN IN di via Massimiano 6 nell’esclusiva area del Lambrate Design District, innovazione, originalità, creatività e funzionalità vanno in scena con le soluzioni d’arredo in carta Papirho.

In linea con gli obiettivi del brand e per rispondere all’esigenza di rendere il marchio accessibile a una conoscenza diretta, Say What ha individuato all’interno della manifestazione milanese l’occasione più coerente con i valori di Papirho per renderlo uno dei protagonisti del Fuorisalone 2019.

Sinonimo di innovazione, freschezza e qualità, Say What e Papirho hanno selezionato l’esposizione DIN-DESIGN IN, giunta alla sua settima edizione, quale migliore occasione per esporre in anteprima gli accessori glam e funzionali Papihro, pronti a vestire gli ambienti di casa in modo versatile e in totale continuità con l’effervescenza di un distretto vivace e dinamico come quello di Lambrate.

L’agenzia è incaricata di gestire di tutte le relazioni con i media specializzati e generalisti che animeranno il Fuorisalone, italiani e stranieri, accogliendoli nello spazio espositivo per vivere in prima persona l’esperienza sensoriale che le soluzioni di design contemporaneo firmate Papirho regalano.

Say What conferma la propria poliedricità e la capacità di offrire servizi integrati consulenziali e organizzativi nella realizzazione di progetti di media relation realmente efficaci e personalizzati.

About Say What?

Say What? è un’agenzia di comunicazione che opera da oltre vent’anni a Milano, Roma, Londra, New York nei settori Strategic Planning, Event Marketing e Media Relations: alle competenze e all’esperienza pluriennale nel settore si aggiunge la capacità di aprirsi sempre a nuove aree di servizi al Cliente. www.saywhat.it

Com. Stam.Ric. Pubbl.