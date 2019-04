A Palermo, alla Fiera del Mediterraneo, la seconda edizione del Salone dello studente Campus Orienta

In un Paese dove solo la metà degli universitari si laurea, e dove un immatricolato su quattro non arriva a iscriversi al secondo anno, l’orientamento post-diploma è fondamentale per accompagnare i giovani nelle loro scelte per il loro futuro e per limitare il grave fenomeno della dispersione universitaria.

A maggior ragione in Sicilia, dove la percentuale di laureati (dati Eurostat ottobre 2018), è tra le più basse d’Europa e la metà della media italiana: 13% contro il 26% dell’intera Penisola. E dove quasi uno studente su tre, esattamente il 28%, lascia il territorio per studiare in un’altra regione italiana o in un paese straniero.

Il Salone dello studente Campus Orienta, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, dalle 9.00 alle 13.30, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, (via Sadat 13), cerca di dare un contributo costruttivo a partire dagli studenti prossimi alla maturità.

Per due giorni, alla Fiera del Mediterraneo ci saranno per loro circa 30 fra seminari e workshop, e oltre 40 stand di università, accademie enti e istituzioni di tutta Italia con personale esperto nell’orientamento.

L’iniziativa si inaugura giovedì 11 aprile con Giovanna Marano, assessore a Scuola, Lavoro, Giovani e Parità di genere della Città di Palermo, Rosa Di Lorenzo, delegata del Rettore al coordinamento del Centro di orientamento dell’Università di Palermo, e di Domenico Ioppolo, COO di Campus Editori.

Nei due giorni, i visitatori possono muoversi tra un fitto calendario di incontri e servizi. Fra i principali:

Corner di orientamento: incontri individuali e di gruppo con psicologi dell’orientamento;

Focus studiare in Sicilia: presentazioni dei corsi delle Università di Palermo, Catania ed Enna Kore;

Incontri sulle opportunità di studio all’estero;

Job interview training: regole e consigli per curriculum e colloqui vincenti.

Studiare on-line: da Pegaso a Iul, corsi e metodi delle università telematiche, nuova frontiere digitale;

Le chance del Terzo Settore: che cos’è e come si diventa imprenditore sociale;

Professioni tradizionali e nuove: dall’artista all’esperto contabile, (Cnpr, Naba, Nissolino, Istit. Rm);

Ricerca Teen’s Voice: i valori dei giovani nell’indagine Campus Orienta/Università Roma I.

Sono, invece, due le principali novità di questa edizione, la seconda per la città di Palermo:

Le professioni del cibo, a cura di Gambero Rosso, e Io penso positivo, game test sull’educazione finanziaria, a opera di Innexta, Consorzio Camerale Credito e Finanza.

Partecipanti e programma completo al sito: www.salonedellostudente.it/salone-di-palermo-2019

Ingresso libero e gratuito per tutti.

La manifestazione è organizzata da Class editori con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, il patrocinio della Commissione Europea e della città di Palermo, e i partner istituzionali di Confindustria Giovani Imprenditori e Assolombarda; si avvale della partecipazione di Gambero Rosso, Class Academy, Global Shapers Community, High School Game, Università Roma La Sapienza, InTribe, Job Farm. Media sponsor: Telesia. Sponsor: Innexta, Consorzio Camerale Credito e Finanza, e Università Telematica Pegaso

CampusOrienta, principale manifestazione italiana sull’orientamento si svolge in 13 tappe da Nord a Sud: Roma, Palermo, Torino, Bari, Milano, Napoli, Vicenza, Catania, Monza, Calabria, Pesaro, Pisa, Pescara.

Calendario e contenuti completi al link: www.salonedellostudente.it

Informazioni e contatti: salonedellostudente@class.it; tel. 02-58219077 e 02-58219388.

Com. Stam.