Contrasto alle Povertà: Canicattì, presentazione Pon Inclusione

Il sindaco Ettore Di Ventura, presidente del Distretto Socio Sanitario D3, e l’assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata, informano che martedì 9 aprile, alle 9.30, al Centro Culturale San Domenico in Piazza Dante, si terrà l’evento “Onde d’incontro … + relazioni – connessioni”, promosso dal Consorzio Sol.Co.

Durante la manifestazione verrà presentato il piano di azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione. Dalla famiglia al lavoro passando per legalità, lotta all’esclusione e futuro, sono i temi cardini su cui relatori e speaker dialogheranno in un dibattito aperto, che vedrà la partecipazione di cittadini, Istituti Scolastici, Enti locali e Associazioni. Il modello di contrasto alla povertà, promosso dal Consorzio Sol.Co. e attuato all’interno del Distretto Socio Sanitario D3, prende forma attraverso la costruzione di progetti individualizzati di “presa in carico” che rispondono al bisogno di autonomia e inclusione. Non si può infatti pensare di migliorare la qualità di vita delle persone senza intervenire nelle sue relazioni sia nei contesti più vicini, come la famiglia, che in quelli più prossimi, come la Comunità locale. Ne consegue che per combattere la povertà, occorre creare una rete stabile e partecipativa, realizzando dei progetti “su misura” per ogni famiglia.

Introdurrà i lavori, tramite video-intervento, Francesco Pira, sociologo all’Università di Messina.

Tra i relatori del convegno Ettore Di Ventura – Sindaco di Canicattì e Presidente del Distretto socio-sanitario D3; Silvana Rinallo – Segretaria Associazione Culturale “Athena”; Edoardo Barbarossa – Direttore Consorzio Sol.Co; Vincenzo Fontana – Dirigente scolastico II.SS. “G. Galilei” – Canicatti; Patrizia Amato – Avvocato e Vice Presidente associazione Athena; Marisa Marcinnò – Consulente legale Cooperativa Istituto Walden.

Le esibizioni artistiche saranno affidate a Salvatore La Carrubba, Virginia Manco, Raimondo Moncada e Lucia Alessi.

