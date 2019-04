Aleksandra Domanović è la vincitrice della Vª edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la scultura

Milano. La Fondazione Arnaldo Pomodoro annuncia la vincitrice della Vª edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura: l’artista serba Aleksandra Domanović.

A seguito di riflessioni individuali e al termine di un processo di reciproco confronto, che si è concluso con un Simposio sulla scultura contemporanea durante miart 2019, i membri del Comitato di Selezione assegnano il Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura (Vª edizione) ad Aleksandra Domanović (Novi Sad, 1981, vive e lavora a Berlino) il cui percorso si caratterizza, secondo il giudizio del Comitato, per “l’equilibrata e al contempo imprevedibile connessione tra pratica scultorea ed esplorazione delle potenzialità insite in tutti gli altri mezzi artistici, nonché per la capacità di restituire nuove possibilità alle esperienze più tradizionali della scultura attraverso la ricerca di soluzioni che congiungono e riplasmano fra loro – sia a livello materiale che in una dimensione intellettuale – forme artistiche, metodologie e tematiche sociali e scientifiche, sollecitando tanto la sensibilità personale quanto la memoria collettiva“. Il Comitato di Selezione della Vª edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura è presieduto da Arnaldo Pomodoro e composto da Diana Campbell Betancourt (Direttore Artistico Samdani Art Foundation e Capo Curatore Dhaka Art Summit, Dhaka, Bangladesh), Anita Feldman (Vice Direttore Dipartimento curatela e educazione San Diego Museum of Art, San Diego, USA), Martino Gamper (designer, Londra, UK), Lisa Le Feuvre (Direttore Esecutivo Holt-Smithson Foundation, Santa Fe, USA), Anna Maria Montaldo (Direttore Area Polo Arte Moderna e Contemporanea, Milano), Lorenzo Respi (Direttore di produzione della FMAV – Fondazione Modena Arti Visive e membro del Comitato scientifico della Fondazione Arnaldo Pomodoro) e Andrea Viliani (Direttore MADRE – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli e membro del Comitato scientifico della Fondazione Arnaldo Pomodoro). Oltre a conferire un premio in denaro (€ 10.000,00), la Fondazione Arnaldo Pomodoro dedica adAleksandra Domanović una mostra personale. Avvalendosi del sostegno del Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano, che ha condiviso le finalità del Premio, la mostra sarà ospitata nell’autunno 2019 negli spazi della GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano.

IL PREMIO ARNALDO POMODORO PER LA SCULTURA

L’istituzione di un Premio per i giovani che intendano perfezionare ed estendere gli aspetti sperimentali di un nuovo lavoro sul linguaggio espressivo o intellettuale è una delle finalità della Fondazione Arnaldo Pomodoro. Per questa ragione, dopo le edizioni del 2006 (vincitrice: Claire Morgan), 2008 (vincitrice: Laura Renna), 2014 (vincitore: Loris Cecchini) e 2016 (vincitrice: Antonella Zazzera), la Fondazione ha rinnovato il suo impegno nell’organizzazione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura.

Scopo del Premio è quello di individuare, nell’ambito della ricerca artistica internazionale, uno scultore emergente, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, la cui ricerca individuale esprima una riflessione sull’idea stessa e sulla pratica della scultura, offrendo un contributo significativo allo sviluppo della scultura nella sua contemporaneità, intesa come relazione tra passato, presente e futuro libera dalle pressioni delle mode e dalle oscillazioni del gusto.

In questa ottica il Premio non pone alcun vincolo rispetto all’uso di materiali, strumenti, supporti o linguaggi espressivi, favorendo la libera sperimentazione della pratica scultorea e dei suoi concetti, come riflessione teorica ed esplorazione delle relazioni tra le discipline dell’arte, del design, della progettazione architettonica e urbanistica.

Com. Stam.