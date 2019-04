Ti scappa la pipì in strada? Non sei punibile

Roma. E’ lecito fermarsi in corsia d’emergenza per i bisogni fisiologici. Lo ha deciso una sentenza della Corte di cassazione (la numero 13124), che ha assolto un automobilista accusato di avere provocato la morte di un motociclista dopo essersi fermato per fare la pipì ai bordi della strada. Ecco i fatti.

Nel 2013 sul Grande raccordo anulare di Roma un taxi si ferma sulla corsia di emergenza. Il guidatore scende per espletare un bisogno fisiologico e mentre torna in macchina viene investito da una motocicletta, il cui guidatore viene sbalzato via, perdendo la vita. Si avvia così il processo penale per omicidio colposo ai danni del taxista, che in primo grado ed in appello viene assolto perché il fatto non costituisce reato. I parenti della vittima non ci stanno e presentano ricorso in Cassazione, la quale ha adesso confermato la decisione di merito. I giudici romani hanno ritenuto infatti che per le condizioni in cui si è verificato l’incidente permettono di addossarne la responsabilità esclusivamente alla distrazione del motociclista, lasciando indenne il taxista che si era fermato in corsia di emergenza il tempo strettamente necessario a fare pipì.

Ciro Cardinale

CS