Guardia di Finanza. E’ on line il bando del concorso per 830 Allievi Marescialli

E’ on line il bando per l‘ammissione al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. E’ previsto l’inserimento di 830 Allievi Marescialli della Guardia di Finanza. C’è tempo fino al 12 aprile 2019 per presentare le domande.

Per il bando per Allievi Marescialli GDF è prevista una selezione per titoli ed esami che comprende l’espletamento di varie prove, scritte ed orali, oltre ad accertamenti psico fisici ed attitudinali.Il concorso provvederà all’assegnazione di 830 posti così suddivisi:

n. 768 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario;

n. 62 posti per Allievi Marescialli del contingente di mare, di cui: a. n. 16 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”; b. n. 8 per la specializzazione “nocchiere”; c. n. 36 per la specializzazione “tecnico di macchine”; d. n. 2 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”.

I candidati devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti o qualifiche:

Se appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di Finanza:

non hanno superato il 35° anno di età;

se in servizio permanente, non devono essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

non hanno demeritato durante il servizio prestato;

nell’ultimo biennio non sono stati giudicati inidonei all’avanzamento di grado;

non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa;

non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Devono essere cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

hanno un’età compresa tra i 17 e i 26 anni;

hanno, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

godano dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;

non sono stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o hanno rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

non sono stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

non sono imputati, non sono stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

sono in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

non sono già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Tutti i candidati devono inoltre possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

Le procedure concorsuali prevedono infine : prova preliminare, tramite la somministrazione di questionari a risposta multipla; prova scritta di composizione italiana; prova di efficienza fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; accertamento dell’idoneità psico fisica; prova orale di cultura generale; esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta; prova facoltativa di informatica; valutazione dei titoli.

Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso una procedura online che prevede la registrazione sul sito ‘Concorsi Online’ e la compilazione del modulo della domanda di partecipazione.

Per consultare il bando ed effettuare l’accreditamento tramite procedura telematica cliccare qui.

Com. Stam.fonte Informa Giovani