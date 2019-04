Autismo. Anche Uditore parkrun, Favorita parkrun, Foro Italico parkrun e Montelepre parkrun aderiscono alla campagna che ha come testimonial il campione Giammarco Tamberi – Al Parco Uditore, al Parco della Favorita, al Foro Italico e al Parco Urbano di Montelepre sabato mattina alle 9.00

Anche a Palermo e provincia il 6 aprile parkrun, con i suoi eventi attivi in tutta Italia (https://www.parkrun.it/events/), sostiene la campagna “Un taglio per l’Autismo”, che ha come testimonial il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi – https://www.youtube.com/watch?v=EbxnN1AXx6Q

Nella nostra provincia si svolgeranno infatti quattro dei 15 eventi previsti in tutta Italia, dove si potrà correre o camminare innalzando l’attenzione e la consapevolezza sull’Autismo.

Per chi volesse coniugare la passione civile con quella per la corsa o la camminata all’insegna del benessere e del sano divertimento, parkrun – il più grande evento podistico internazionale – offre la possibilità di partecipare gratuitamente sabato 6 aprile aderendo, nella settimana in cui cade la “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo”, all’iniziativa “Un taglio per l’autismo”.

Tutti coloro che lo vorranno, potranno presentarsi al via di uno dei 15 eventi parkrun attualmente attivi in Italia con la barba e/o i capelli rasati a metà per rappresentare il disagio di coloro che stanno a metà tra la faccia pulita e la faccia oscurata dall’indifferenza altrui. I più audaci inoltre potrebbero spingersi a colorare sia la barba sia i capelli con tonalità di blu, colore scelto per rappresentare l’Autismo in campo internazionale. Le donne possono cimentarsi in look eccentrici che prevedono tagli con parziali rasature. Entrambi i gesti sono chiaramente atti eclatanti finalizzati all’innalzamento del livello di attenzione e consapevolezza attorno al mondo dell’autismo.

Come sempre, lungo i percorsi saranno presenti i volontari di parkrun che gestiranno i vari eventi.

Per chi volesse correre o camminare a parkrun ricordiamo che la partecipazione è assolutamente gratuita. Basta registrarsi al link www.parkrun.it/register scaricare il proprio codice a barre, stamparlo e portarlo con sé ad uno degli oltre 1700 eventi attivi nel mondo!

Com. Stam.