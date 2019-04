May chiede un altro rinvio per Brexit

Esteri. Si annuncia un altro rinvio per Brexit. La prima ministra britannica, Theresa May, ha annunciato che chiederà all’Ue una nuova proroga per Brexit, per ora prevista per il 12 aprile, per negoziare con il Labour party all’opposizione un accordo che possa essere approvato in Parlamento e permettere l’uscita con delle regole precise dall’Europa.

In questo modo il Regno Unito non parteciperà neppure alle elezioni europee del 26 maggio. Ma se i negoziati con i laburisti dovessero fallire, May ha detto che proporrà ai Comuni una serie di strade alternative, impegnandosi a seguire quella che otterrà la maggioranza dei parlamentari. E’ questo un cambio di rotta notevole da parte della leader britannica, visto che finora aveva puntato tutto sull’approvazione dell’accordo di uscita dall’Ue da parte dei deputati conservatori e dei loro alleati del Partito unionista democratico nordirlandese, ma senza alcun successo. Ed adesso questa apertura al Labour.

Ciro Cardinale