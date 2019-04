Il ministro dell’ambiente: stop abbattimenti per i lupi

Roma. Stop abbattimenti per i lupi in Italia. Nel nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, elaborato dopo mesi di discussioni e confronti dal ministro dell’ambiente, Sergio Costa, non si parla più di “abbattimenti controllati”, come nella bozza del 2017, che aveva provocato ampie polemiche con gli ambientalisti.

“Non servono abbattimenti, ma una strategia che abbiamo delineato in 22 azioni di mitigazione”, ha spiegato Costa, precisando che “la convivenza con i lupi è possibile”. E tra le possibili azioni indicate nel progetto del ministero c’è il contrasto al bracconaggio e la prevenzione delle ibridazioni tra lupi e cani, il monitoraggio della popolazione di lupi residente ed una diffusa informazione dell’impatto dei cani vaganti. Attualmente si stima che ci siano 293 lupi sulle Alpi (erano 130 nel 2015) e 1.580 sugli Appennini, che adesso non dovrebbero più temere per la loro esistenza. Soddisfatte le associazioni ambientaliste, che parlano di “grande vittoria” e chiedono subito la ratifica del piano, ma protestano gli allevatori, che lamentano i danni causati dai lupi ai loro animali.

Ciro Cardinale

CS