Turchia: aereo esce di pista e si spezza in tre parti, 52 feriti – VIDEO

Incidente all’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul.Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. La notizia è segnalata dal giornale Daily Sabah.

Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Secondo gli ultimi aggiornamenti non c’è nessuna vittima ma solo feriti tra i passeggeri a bordo. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. Le persone trasportate in ospedale sono 52. I due piloti verserebbero in gravi condizioni. Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya, precisando inoltre che le persone a bordo erano in tutto 177, compresi i 6 membri dell’equipaggio, mentre in precedenza si era parlato di 177 passeggeri più 6 membri dell’equipaggio, per un totale di 183 persone. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato chiuso. Ambulanze e forze dell’ordine sono al lavoro sul luogo dell’incidente.In diretta il video https://www.youtube.com/watch?v=TDYgTzfE7x4&feature=emb_logo

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”