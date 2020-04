Esa, la denuncia di Figuccia: “380 stagionali senza stipendio da febbraio”

“I 380 stagionali dell’Esa non percepiscono gli stipendi da febbraio e sono ancora in attesa dell’indennità di cassa integrazione. A denunciare “complessa situazione in cui si trovano gli operatori della maccanizzazione agricola è il deputato dell’Udc Vincenzo Figuccia – “In questi giorni – dice – sto ponendo la questione con forza all’attenzione del governo regionale, affinché all’interno della manovra in esame all’Ars, si trovi una soluzione tempestiva, anzitutto prevedendo coperture sufficienti a garantire gli emolumenti per i periodi in cui questa gente ha lavorato, cioè fino a metà marzo. I lavoratori – conclude – non possono subire ritardi che in questo momento di grave crisi economica li pongono in grave difficoltà”.

