UniCredit, 3.500 posti di lavoro stabili in Italia! E in Sicilia quanti? Angelini (Fabi): “Due nuovi poli nel Mezzogiorno, uno dei quali in Sicilia”

“Ci riteniamo soddisfatti – dichiara Giuseppe Angelini Dirigente nazionale della Fabi, il sindacato maggiormente rappresentativo della categoria dei bancari – per l’accordo sindacale firmato in Unicredit, con la costituzione in Sicilia di un nuovo polo lavorativo dal grande valore sociale per i tanti giovani disoccupati,in un momento così drammatico per il nostro Paese”.

Sarà un polo di back office operativo – spiega Angelini – importante trampolino di lancio per i giovani laureati, cui sarà richiesta anche un’ottima conoscenza certificata della lingua inglese, per una crescita ,anche in ambito europeo, in funzioni di coordinamento e leadership,in linea con le assunzioni degli ultimi anni”.

Nel sito di UniCredit,nella sezione “Lavora con noi” sarà possibile candidarsi; il sito è in continuo aggiornamento”.

“E’ verosimile che il maggior numero di candidature – aggiunge Angelini – possa essere esaminato dopo l’emergenza Coronavirus e le prime cospicue finestre di esodo:in autunno”.

“Particolare attenzione – conclude il sindacalista – verrà data anche alla rete degli sportelli siciliani dove in numerose località, isole minori e centri montani sopratutto, necessità da tempo un ricambio generazionale per chi sta allo sportello”.

