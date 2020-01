Concorso 1650 Allievi Agenti Polizia di Stato– Pubblicazione Bando su Gazzetta Ufficiale

Oggi, venerdì 31 gennaio 2020, è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 9 di un bando di concorso pubblico a 1.650 posti da allievo agente: per partecipare al concorso devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non aver compiuto i 26 anni e godere dei diritti civili e politici, nonché essere in possesso della cittadinanza italiana, del diploma di scuola media superiore o equipollente, delle qualità morali e di condotta previste dalla normativa, dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compito connessi alla qualifica.

Successivamente si prevede che verrà bandito un ulteriore concorso a 1.350 posti da allievo agente riservati ai vfp delle Forze armate, suddivisi in tre aliquote destinate rispettivamente ai vfp1 in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, vfp1 collocati in congedo al termine della ferma annuale e vfp4 in servizio o in congedo. Naturalmente bando di questi concorsi non ha alcuna influenza sugli eventuali esiti positivi dei giudizi attivati dai candidati idonei a precedenti concorsi e pendenti presso TAR e Consiglio di Stato.

