Creazione siti web e gestione social. Corso di formazione gratuito a Palermo

Le lezioni inizieranno il 16 settembre 2019 e si terranno a Palermo. CORSO GRATIS CREAZIONE SITI WEB E GESTIONE SOCIAL A PALERMO

L‘ente di formazione piemontese ForIT organizza il corso dal titolo “Addetto alla realizzazione di siti WEB e gestione dei social e E-Commerce”, che offre l’occasione di approcciarsi al mondo del marketing via web. I partecipanti del corso di Palermo verranno formati sulla gestione SEO attraverso tecniche HTML e WordPress, indispensabili per poter dare visibilità ai contenuti online.Il progetto è gratuito in quanto finanziato attraverso il Fondo Forma Temp., ed è promosso da una primaria Agenzia per il Lavoro.Non sono richiesti requisiti specifici per l’iscrizione.FIGURA PROFESSIONALEL’obiettivo della proposta gratuita di ForIT è preparare i partecipanti ad occuparsi, con buona autonomia, della gestione SEO attraverso HTML e WordPress. Questo ruolo professionale prevede la conoscenza delle tecniche base per creare pagine HTML e l’utilizzo degli strumenti fondamentali del marketing digitale, ossia i “content managment systems”. Si occupa inoltre di pubblicizzare e ottimizzare i contenuti delle pagine web tramite le logiche SEO.OFFERTA FORMATIVAGli argomenti trattati durante il corso per addetto web a Palermo saranno i seguenti:

diritti e doveri dei lavoratori;

salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

motori di ricerca e il concetto di social media;

introduzione alla SEO;

tecniche base di HTML;

strumenti di fotoritocco;

social media marketing;

strumenti e tecniche di ottimizzazione dei contenuti;

google analytics;

SEO in WordPress;

WordPress;

realizzare un progetto con WordPress.

Le metodologie didattiche utilizzate durante i moduli saranno la lezione frontale, le esercitazioni pratiche, il learning by doing e lo studio di casi.

SEDE DURATA E ATTESTATO



Le lezioni del corso in partenza si terranno presso la sede dell’ente organizzatore a Palermo, in via Resuttana 352.

L’inizio è previsto per il 16 settembre 2019 e il termine per il 20 novembre 2019, per un totale di 240 ore complessive. La frequenza sarà il mattino, dalle 9.00 alle 14.00.

Al termine del percorso verrà rilasciato ai corsisti un Attestato di Frequenza.

ENTE ORGANIZZATORE



ForIT è un ente di formazione nato a Torino nel 2013 e accreditato dalla Regione Piemonte. Si occupa di erogare corsi a libero mercato, finanziati e cofinanziati, in vari settori formativi. La sede principale è in Piemonte e ha unità operative anche a Milano, Napoli e Palermo.

COME ISCRIVERSI

Gli interessati al corso gratuito in partenza a Palermo possono visitare il sito di ForIT alla pagina dedicata ai corsi gratuiti.

Com. Stam. fonte Informa Giovani