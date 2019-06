Lo “sblocca cantieri” è legge

Con 259 voti favorevoli, la Camera ha approvato definitivamente il decreto “sblocca cantieri”, che così diventa legge.

Il provvedimento attende adesso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore ed i vari decreti attuativi. La legge assegna “super poteri” ai commissari straordinari, nel tentativo di accelerare le grandi opere considerate prioritarie; introduce misure per velocizzare la rigenerazione urbana e la ricostruzione post sisma; da uno stop fino a tutto il 2020 ad alcune norme del codice degli appalti; fino a tutto il 2020 è prevista una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; si passa da 50 a 75 milioni di euro il limite d’importo oltre i quali è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; è previsto un sistema di allarme pubblico tramite cellulare pere messaggi di allerta in caso di calamità e rischio per i cittadini; è previsto lo stanziamento di somme per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza in asili e case per anziani; la società Sport e salute spa diventa la centrale di committenza unica nel settore dello sport, assegnando ad essa i fondi già di competenza del Coni; è fissata al al 40% l’importo complessivo del contratto di lavoro che potrà essere affidato in subappalto; vengono introdotte misure riguardanti la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali prioritari; nasce la società Italia infrastrutture spa, per la celere cantierizzazione delle opere pubbliche; per gli edifici condominiali degradati o siti in aree degradate, è stabilita la nomina di un amministratore giudiziario, che prenderà decisioni al posto dell’assemblea di condominio; vengono introdotte disposizioni per la rapida realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari; vengono finanziati contributi per i comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro all’anno per l’acquisto e la costruzione di nuove caserme dei vigili del fuoco e per la sistemazione di quelle esistenti; vengono introdotte misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate; nasce il fondo per la ricostruzione a favore dei territori colpiti dai terremoti delle province di Campobasso e di Catania ed in Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.

Ciro Cardinale

