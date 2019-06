Parte la XXV edizione di Energheia, il premio letterario “verde” per tutte le età

Parte la 25° edizione del Premio Letterario Energheia, suddiviso in tre sezioni. I lavori dovranno essere inviati entro il 5 giugno 2019.

Per il “PREMIO LETTERARIO ENERGHEIA” sono previste due classi d’età: scrittori dai 15 ai 21 anni e scrittori oltre i 22 anni. I concorrenti invieranno un racconto inedito, a tema libero e in lingua italiana, della lunghezza massima di 21.000 battute. I testi dovranno essere spediti a: energheia@energheia.org. E’ prevista una quota di partecipazione di 10,00 euro.Per “I BREVISSIMI DI ENERGHEIA DOMENICO BIA”, i partecipanti, senza alcun limite di età, possono inviare un racconto inedito, avente per tema:“verde”, uno dei sette colori dell’iride, della lunghezza non superiore a 4.000 battute esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo e-mail: energheia@energheia.org.Non è prevista alcuna quota di partecipazione. I primi dieci racconti saranno pubblicati sul sito dell’Associazione.Per il “PREMIO ENERGHEIA CINEMA”, i concorrenti, senza alcun limite di età , possono inviare il testo di un soggetto per la realizzazione di un cortometraggio, a tema libero e della lunghezza non superiore a 2 pagine, pari a 4.000 battute, esclusivamente alla casella di posta elettronica: energheia@energheia.org. Non è prevista alcuna quota di partecipazione.Il miglior soggetto, selezionato da un comitato di esperti, sarà premiato e diventerà un cortometraggio.Ciascun autrice/ore può partecipare ad una o a più sezioni del Premio.Per ogni altra informazione cliccare qui

