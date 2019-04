Supermercati Simply. Licenziamento annunciato per 42 lavoratori

Palermo. Amara festa del lavoro per 42 dipendenti della catena di supermercati Simply. La società Sma, che gestisce tali supermercati, ha annunciato tagli in sei punti vendita di Palermo ed in quello di Bagheria, per un totale di 42 impiegati che rischiano il posto di lavoro a causa delle notevoli perdite registrate dall’azienda negli ultimi due anni.

Ad essere coinvolti saranno i lavoratori dei supermercati di via Oreto Nuova, via dei Nebrodi, della Zisa, di via Alfieri, di via Leonardo da Vinci e di via Sciuti, oltre a quelli che lavorano nella struttura di Bagheria. I sindacati di categoria si sono già mobilitati, organizzando un sit-in di protesta dei lavoratori davanti al supermercato di via dei Nebrodi e chiedendo un incontro con i vertici aziendali per trovare una soluzione condivisa che salvaguardi i posti di lavoro.

Ciro Cardinale

CS