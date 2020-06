“I Get It Now” di Siska & Francesco Montanile

Bolzano – Il nuovo singolo della cantante Siska intitolato “I Get It Now” in uscita il 04 Giugno su tutti i digital store. Un brano acustico caratterizzato da sonorità grunge che vede la collaborazione del chitarrista e compositore Francesco Montanile. Siska, pseudonimo di Fransiska, è una cantante emergente bolzanina e reduce da un esperienza di alcuni anni in Inghilterra. Da sempre appassionata di canto, decide di incidere il suo primo brano inedito e lo fa affidandosi all’amico chitarrista-compositore bolzanino il quale, gli propone fin da subito un arrangiamento di chitarra su misura.

Da li a poco, la cantante scrive e canta il testo in inglese sulle note di Montanile. Viste le restrizioni, i due si scambiano le varie tracce utilizzando i mezzi multimediali e dopo circa una settimana, nasce “I Get It Now”, tradotto in italiano “Adesso lo capisco”.

Un brano che racconta l’importanza di avere una seconda possibilità, di quando in gioventù credi di avere l’intero mondo in mano. Trascurando inoltre i consigli che vengono da persone più anziane e con più esperienza, e che crescendo ti rendi conto che il tempo passa per tutti ma che non è mai troppo tardi.

L’uscita del singolo è prevista per il 04 Giugno e sarà disponibile da subito su tutti i digital store. Nella stessa data verrà pubblicato inoltre anche il videoclip ufficiale sul canale you tube.

