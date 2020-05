Carlo Di Vita È uscito il nuovo videoclip “STOP”

Il rock, cantato in siciliano, per promuovere un mondo multirazziale. Questo il messaggio che accompagna “Stop”, il nuovo video del cantautore e compositore palermitano Carlo Di Vita, leader del gruppo musicale Tamuna.

L’autore, che si esprime in lingua siciliana, è come stordito dal sovrapporsi di voci in lingue diverse a lui sconosciute, voci che non hanno volto e che hanno tutte lo stesso significato. Superato il momento iniziale di incertezza, si arriva alla consapevolezza che è necessaria l’unione tra i popoli per fermare ogni forma di violenza. E se questo è un mondo che non cambia non manca comunque alla fine la speranza affidata alle nuove generazioni.

Alla realizzazione del brano ha collaborato anche il chitarrista Pietro Lupo come autore e come compositore, mentre il video è stato realizzato con la partecipazione dei figli di Carlo Di Vita, ovvero, Bruno Carlo e Mattia Carlo Di Vita e Emanuela Virzi’. Al brano hanno collaborato anche Marco D’Arpa, Massimo Benincasa, e Giovanni Busetta. Si ringrazia anche per la collaborazione Alessandra Ferrara,

“Stop” e stato registrato negli studi di Cantiere 51 di Riccardo Piparo.

Com. Stam.