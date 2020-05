“La più bella di tutte” è il nuovo singolo di Hale

Dopo la recente ripubblicazione dell’album “Il giardino degli inconcludenti“, Hale propone al pubblico un nuovo singolo tratto dalla sua prima avventura discografica: “La più bella di tutte“.

Un brano intenso e toccante, che rimanda ad atmosfere sentimentali e romantiche. Un esempio di cantautorato maturo, nonostante la giovane età e al tempo stesso innovativo. “È una canzone che ho scritto per dare un senso al sentirsi fragili e impotenti di fronte a qualcosa che non è andata come speravi, diventando proprio tutto l’opposto“- racconta Hale, aggiungendo: “Il sogno di un amore che diventa incubo da un giorno all’altro senza una reale motivazione, ma che oggi mi ha comunque lasciato molto.”

“La più bella di tutte” è uno dei dodici brani che compongono “Il giardino degli inconcludenti”, il primo album di Hale distribuito da Universal Music Italia. Pubblicato inizialmente nel maggio del 2018 sotto etichetta Melody Records, l’album affronta tematiche come l’amore in tutte le sue sfaccettature, il rimpianto e il coraggio. Tracce che spaziano dalla tradizione cantautorale italiana fino a toccare sonorità più moderne. Un album che rappresenta il battesimo per questo talentoso cantautore che ha già ottenuto recensioni molto positive da parte degli addetti ai lavori. All’avanguardia per quanto riguarda le sonorità, pur mantenendo uno stile classico per ciò che concerne le tematiche e la tipologia di scrittura, ispirata ai grandi cantautori italiani (non mancano, infatti, alcune citazioni e tributi).

SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/5yuZAEVQdIqTWsVYPFYIEO?si=kaoDykAJT_qtJpeJ7XQokg

APPLE MUSIC: https://music.apple.com/it/album/la-pi%C3%B9-bella-di-tutte-single/1508998590

AMAZON MUSIC: https://music.amazon.it/albums/B087CHWW71?ref=dm_sh_b7d9-de74-dmcp-a9ee-5a4fa&musicTerritory=IT&marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4

Biografia di HALE

Compositore, autore, interprete e polistrumentista. Pasquale Battista, in arte Hale, è capace con la sua voce e la sua musica di spaziare dalla tradizione melodica italiana fino alle sonorità più moderne. Nasce a Salerno nel 1995 e fin da bambino decide di voler legare la sua vita alla musica. All’età di soli 10 anni inizia a studiare canto e pianoforte, a 17 inizia a comporre i suoi primi brani. Nel 2016 conosce Michelangelo Tagliente, direttore artistico dell’etichetta discografica Melody Studio Recording, e inizia a formarsi nella prestigiosa accademia Melody Music School di Roma. Nel 2017 si classifica tra le file delle nuove proposte di Sanremo Giovani con il brano “Meteora”. Nel 2018 partecipa ad “Amici Casting” su Real Time. Dopo aver realizzato dei live, HALE inizia a scrivere nuovi testi e musiche. All’attivo ha ben 54 inediti.

TRACK LIST “IL GIARDINO DEGLI INCONCLUDENTI”:

1. Non siamo soli

2. Esistere non basta

3. Mentre ascolti la pioggia

4. Tornerò indietro (senza lei)

5. Senza farsi male (Io, te e il mare)

6. Nell’aria

7. Come sto stasera

8. Meteora

9. L’amore è dietro l’angolo (ottuso)

10. Emma Watson

11. La più bella di tutte

