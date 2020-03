Via Crucis di F. Liszt nel nuovo canale YouTube del coro Cum Iubilo

Giovanni Scalici, direttore del coro Cum Iubilo. Cari amici del Cum Iubilo, per tanti anni nel periodo della quaresima e della settimana santa il coro Cum Iubilo è stato presente nel panorama concertistico per commentare con la musica ed il canto corale questo “tempo liturgico” ricco di azioni rituali intense e profonde!

Anche quest’anno stavamo lavorando per far fede a quest’impegno, ma cause di forza maggiore ci impediscono di onorarlo! Per restare vicini a voi tutti in questo momento difficile e far sentire la nostra presenza, abbiamo deciso di aprire un CANALE YOUTUBE, nel quale abbiamo caricato in una playlist la versione integrale della VIA CRUCIS di F. LISZT da noi eseguita in concerto il 27 aprile 2019, nella versione per coro e pianoforte con la partecipazione del maestro Calogero Di Liberto, sperando di fare cosa gradita.

Il canale è visitabile al link: https://www.youtube.com/channel/UCRtZzpd0Q2W0wJGdq55Pwng

La playlist è visitabile al link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS57gEq6eRfoZhbBp7vOK94RuVhme3q4F

Nei prossimi giorni caricheremo sicuramente altro materiale inerente alla nostra attività.

Se vi fa piacere, potete iscrivervi al canale ed attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi caricamenti.

Un abbraccio “virtuale” a tutti i nostri cari followers, sperando di ritornare presto a scambiarci emozioni “dal vivo”.☺️☺️☺️

Com. Stam.