Gabriella Martinelli live in diretta streaming per l’Indiegeno Fest – #StayON Mercoledì 25 marzo

Mercoledì 25 marzo, Gabriella Martinelli sarà ospite della striscia quotidiana #StayON, l’iniziativa nata da KeepOn LIVE – Associazione di Categoria Live Club e festival italiani, Off Topic, Latteria Molloy, Diavolo Rosso, Monk e altre realtà live per coordinare gli eventi di streaming organizzati da Venue, Live Club e Festival in questi giorni di stop forzato delle iniziative culturali.

La cantautrice, reduce dal palco di Sanremo dove ha portato il brano Il gigante d’acciaio nella categoria Nuove proposte in coppia con Lula, suonerà alcuni suoi brani e si racconterà in attesa di tornare a suonare sui palchi di tutta Italia. Appuntamento quindi dalle ore 19 sulla pagina Facebook dell’Indiegeno Fest, il festival itinerante organizzato da Leave Music nelle location più belle del Golfo di Patti (ME).

Indiegeno ha deciso di collegare questa iniziativa alla raccolta fondi per l’ospedale di Patti, realtà problematica anche in situazione di normalità, avendo già chiuso diversi reparti.

Questi i link alle raccolte fondi:

– http://bit.ly/InsiemeFacciamolaDifferenza

– http://bit.ly/CoroniamounSogno

#laculturanonsiferma #iorestoacasa #lamusicanonsiferma

Gabriella Martinelli

Biografia

Cantautrice di origini pugliesi, polistrumentista.

Gira l’Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Vincitrice di molti importanti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018, Premio Botteghe d’Autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014.

È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018.

Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice” per l’etichetta Toto Sound Records nel 2015 e “La pancia è un cervello col buco” nel 2018 da indipendente.

Scelta per rappresentare la nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019.

E’ inoltre tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l’intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.

Vincitrice di Area Sanremo 2019, partecipa al 70° Festival della Canzone Italiana, nella categoria Nuove proposte. A gennaio 2020 entra nel roster di Warner Music Italia.

