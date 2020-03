“Fenice” Il nuovo singolo della cantante internazionale Ginny Vee. Il brano anticipa l’album “We don’t know yet” a breve in uscita anche in Italia

“Fenice” è il primissimo brano scritto direttamente in italiano dall’artista, che ha sempre cantato in lingua inglese.

Una decisione forte per una cantautrice che è apprezzata ed amata principalmente nel Regno Unito.Rinasciamo insieme da quelle ceneri bruciate, “Credo fortemente in queste parole che ho scritto, – dichiara Ginny Vee – ci credo soprattutto ora, vista la delicatissima situazione che vive il nostro Paese. Sono certa che in questo momento abbiamo bisogno di una carica di ottimismo, siamo italiani e abbiamo sempre dimostrato di sapere risorgere, ancora più forti di prima. Ognuno deve apportare il suo contributo ed io, in qualità di artista, mi sono sentita in dovere di scrivere e cantare in italiano: quale metafora migliore della Fenice per esprimere il concetto della rinascita?”.

Non è un caso quindi che “Fenice” sia il brano scelto ad anticipare l’album. È un pezzo in cui la cantante/autrice si identifica al 100%, sia nel testo, nella melodia che nei colori musicali.

Il brano fa parte di un nuovo progetto musicale, dove la cantante presenta al pubblico una nuova se stessa, certamente più cresciuta e più matura.

Fenice è l’unico singolo nell’album “We Don`t Know Yet” che abbia come versione sono quella in lingua italiana; è stato arrangiato da Roberto Cola, che ha saputo cogliere a pieno ogni minimo dettaglio del pezzo, registrato al GHS di Simone Asilo che ha catturato quelle sfumature emotive così importanti per Ginny Vee, il Mastering è stato affidato a Carmine Simeone della Forward Studios.

Nata in Italia, Ginny ha studiato presso la scuola d’arte di Milano (MOMA), la Golden Academy a Roma e ha conseguito un Master di 3 anni presso il Complete Vocal Insititute sulla “Vocal Technique” di Copenhagen. Inoltre Ginny ha studiato per 1 anno a Los Angeles prima di tornare in Italia per unirsi ad un gruppo di 4 ragazze (cantanti e ballerine) facendo con loro spettacoli in tutta Europa.

Dal 2013 Ginny si è concentrata sulla sua carriera da solista collaborando con Il Piano B a Roma e Studi di registrazione in Inghilterra per creare un suo sound unico.

Ginny è stata scoperta e subito contattata dal produttore americano Christian De Walden che l’ha messa in contatto con Vanni Giorgilli e Peter Chiesa della Mind The Floor. Da questo incontro nasce il brano “Give Me Dynamite” che ha ottenuto l’acclamazione di EDM Nations, SoundPlate, EDM Joy, Djs, importanti Blog e tantissimi altri critici rilasciando anche un intervista esclusiva per l’Huffington Post.

Il successo di Give Me Dynamite, realizzato con il produttore Steve Manovski (co-produttore della hit di Sigala “Give Me Your Love” feat John Newman & Nile Rogers) ha portato Ginny alla realizzazione di un altro singolo con lo stesso team vincente, chiamato “Love Strong” – uscito nel Febbraio 2018 in 2 lingue e distribuito dalla Sony Music.

In tuor in Europa per tutto il 2018 partecipando anche a TedX Leamington SPA come “special guest”.

Ginny ha iniziato quindi una serie di collaborazioni tra cui il recente ReMake del brano del 2001 di Michelle Branch “Everywhere” con il DJ Kraken PRJ sempre distribuito dalla Sony Music.

Nel 2019 si è concentrata sulla sua prima Turnee mondiale con tappe in Europa, India, Brasile e America. Concorrente di X-Factor Ucraina 2019, Ginny ha pubblicato il suo primo singolo in italiano “Vento” ed ha lavorato al suo nuovo Album “We Don`t Know Yet” in uscita nel 2020.

