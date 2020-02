Angelo Daddelli & i Picciotti dal vivo presentano l’omonimo disco d’esordio

Oggi, martedì 25 febbraio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Angelo Daddelli & i Picciotti presentano dal vivo il loro omonimo disco d’esordio.

La piccola orchestra di folk siciliano de i Picciotti nasce nel 2014 a Palermo da un’idea di Angelo Salvatore Daddelli. L’organico è composto esclusivamente da strumenti acustici quali chitarra classica, contrabbasso, mandolino, mandola, friscalettu (il flauto di canna), tamburello, cianciane (cembali), fisarmonica e marranzano (scacciapensieri). L’approccio della band è potente e viscerale sia nelle reintepretazioni della tradizione siciliana che nelle composizioni originali: il risultato è una musica senza tempo, capace di restituire l’essenza dell’identità siciliana. L’obiettivo del gruppo è quello di “attualizzare” e far rivivere nel presente quella musica che è appartenuta e appartiene alla storia della Sicilia, che è stata anche punto di riferimento per le altre regioni dell’Italia meridionale e spesso anche motivo di ispirazione per diversi compositori di “musica colta”, come ad esempio Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, o altri grandi nomi, che inclusero nelle loro composizioni la danza siciliana per la stesura di composizioni più grandi.

Altro obiettivo è quello di portare la musica siciliana – oltre che sui palchi o nelle feste private (matrimoni, compleanni, serenate, etc.) – dovunque si trovi un pubblico e una buona accoglienza, quindi, anche per strada, nelle piazze, presso i punti di ristoro e di incontro – in formazioni ridotte e, proprio come si faceva un tempo, muniti, secondo tradizione, soltanto del proprio strumento acustico e del desiderio di condividere e tramandare e diffondere la storia musicale dell’isola.

I brani del repertorio toccano temi diversi quali: l’amore, il lavoro, la satira, i doppi sensi riferiti al matrimonio e ai rapporti di coppia, la sofferenza, i canti fanciulleschi e tutto ciò che riguarda i sentimenti che appartengono al genere umano in relazione allo scorrere dell’esistenza.

Il disco d’esordio “Angelo Daddelli & i Picciotti”, in uscita il 21 febbraio 2020 per 800A Records, rappresenta il primo manifesto artistico del gruppo. L’album contiene brani autografi e riarrangiamenti di brani della tradizione, Sui propri canali web e social il gruppo ha raggiunto in pochi mesi numeri straordinari, con video di performance dal vivo che hanno raccolto più di un milione di visualizzazioni, segno del grande attaccamento alla musica della propria terra da parte dei siciliani nel mondo e della curiosità che suscita nel resto degli ascoltatori.

Com. Stam.