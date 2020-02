Grande Bugo fatti onore

Volevo fare un in bocca al lupo al cantante ceranese Bugo, al secolo Christian Bugatti, che in questa settimana sarà tra i cantanti in gara a Sanremo .

Una carriera partita agli inizi degli anni Novanta nelle cantine di Cerano proseguita poi per lidi più alti ed ambiti senza mai dimenticare il suo paese d’origine e i suoi amici di sempre. Infatti non perde occasione per riprendere un periodo pieno di speranze, poi realizzate, che aveva nell’ adolescenza. Il nostro Bugo ha scritto pure un libro su quel periodo, dal titolo “La festa del nulla”. Ora è alla kermesse più importante d’Italia se non del mondo e il brano si intitola “sincero”, un po’ come lui è sempre stato col suo pubblico e con i suoi amici non vergognandosi mai delle sue origini provinciali e facendola diventare un punto di forza, dando sempre del tu al suo borgo e alle amicizie. Un vanto non solo per il comune del beato Pacifico ma per tutta la zona , un esempio per i giovani che anche da questa zona si può emergere e fare qualcosa di buono e diverso dal solito … in bocca al lupo Bugo!

Massimo Moletti

Com. Stam.