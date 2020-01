Martedì 14 gennaio alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Giovanni Sollima presenta il suo nuovo disco Natural Songbook insieme a Gigi Razete.

“Nato per caso nel 2008. Senza pensarci, continuando a prendere appunti, continuando a perderli, suonandolo e improvvisandolo dal vivo. Dimenticato, ripreso, sopravvissuto a traslochi da Palermo a Berlino e ancora Palermo, München, Milano, Palermo ed è arrivato al 2018 fermandosi – coincidenza? – davanti a uno strumento di ghiaccio, costruito da Tim Linhart, molto simile a quello che avevo incontrato nel 2008 – sempre di Tim – e sul quale avevo iniziato a comporre o improvvisare Natural Songbook. Viaggiando per concerti l’unica alternativa che sento come urgenza e che mi attrae gravemente – musei e mercatini a parte – è quella di perdermi per strada e raccogliere temi, lingue, dialetti, canti, incontrare musicisti di ogni genere, anche e soprattutto di strada, in situazioni in cui la musica protegge come un recinto o come una mamma altre “civiltà”. Non avrei mai immaginato di ritrovarmi tutto mappato o come tatuato tra le mie mani e il violoncello. Forse era in fieri da sempre, date le mie origini e l’idealizzazione – amplificata dal distacco fisico di alcuni anni – di un’isola, la Sicilia, che continua a mandare segnali dal passato, confusi, stratificati.”

