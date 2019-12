“Solo il tuo coraggio”: on line sul canale youtube, il videoclip del nuovo singolo di CIARO

Solo il tuo coraggio Il tempo chiude le ferite e anche qualche situazione ci fortifica le ossa e a volte qualche decisione. In questo grande universo, c’è chi ha vinto e c’è chi ha perso io porto avanti il mio destino e imparo a vivere. Anche se a volte può far male, non ho smesso di lottare ogni stella ha la sua luce e prima o poi l’avrò dentro la mia mano, come antidoto al veleno io non mollo mai, non mollo mai, non mollo mai Siamo fatti per esserci quando tutti si arrendono quando il mondo ci butta faccia a terra si torna in piedi più che mai Io non conto mai le ore e non c’è torto né ragione se c’è una vita da salvare o solo un sorriso da strappare Siamo fatti per viverci come fossimo angeli col perdono negli occhi e sulle mani che a volte a sbagliare siamo i primi per ogni azione una conseguenza per ogni arrivo una partenza in questo nostro viaggio Tu porta solo il tuo coraggio I miei passi sull’asfalto l’amore me lo porto dentro che addolcisce un po’ le ossa e a volte qualche mio tormento. Chiusa dentro queste scarpe, come un grande labirinto lascio agli altri le parole e imparo a vivere. Anche se a volte può far male, non ho smesso di lottare ogni stella ha la sua luce e prima o poi l’avrò dentro la mia mano, come antidoto al veleno io non mollo mai, non mollo mai, non mollo mai Siamo fatti per esserci quando tutti si arrendono quando il mondo ci butta faccia a terra si torna in piedi più che mai per ogni azione una conseguenza per ogni arrivo una partenza in questo nostro viaggio Tu porta solo il tuo coraggio Ho passato la terra ed il mare, una vita in una canzone e dentro agli occhi il futuro apre l’anima Non c’è un posto dove tornare, o una meta, o una direzione ma continuo a viaggiare, continuo a viaggiare Siamo fatti per esserci quando tutti si arrendono quando il mondo ci butta faccia a terra si torna in piedi più che mai Io non conto mai le ore e non c’è torto né ragione se c’è una vita da salvare o solo un sorriso da strappare Siamo fatti per viverci come fossimo angeli col perdono negli occhi e sulle mani che a volte a sbagliare siamo i primi per ogni azione una conseguenza per ogni arrivo una partenza in questo nostro viaggio Tu porta solo il tuo coraggio