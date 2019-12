Dr. gam sbarca in Usa e Canada con “Another family”

Dr.gam: arriva la ristampa americana dell’album “Another Family”, da venerdi 22 novembre negli stores di USA e Canada

Milano, – A distanza di tre anni precisi dal quel novembre 2016, mese d’uscita di “Another Family” (Universal), album di debutto di Andrea Gamurrini in arte dr.gam, venerdi 22 novembre c’è stato lo sbarco nei negozi fisici di Stati Uniti e Canada.

L’album fin dall’esordio ha ricevuto un ottimo riscontro di critica e pubblico posizionandosi sul mercato musicale internazionale, con un tour tra Italia e Spagna, seguito da una ristampa di successo del CD nella penisola iberica e una distribuzione digitale in Cina e nel mondo da parte di Universal.

Il progetto “americano” nasce dopo la presenza dell’artista all’ASCAP EXPO di Los Angeles, prestigioso meeting dedicato agli autori, dove ApplausoUS, publishing statunitense che l’ha voluto ospite, ha scelto di ristampare l’album in Usa e Canada anche a livello fisico e distribuirlo tramite CD BABY, colosso americano del settore.

“E’ il coronamento di un progetto partito anni fa, un album che fin dalle prime note ha preso vita negli Stati Uniti, dove ero in tour già dal 2005 e che oggi arriva proprio su quel mercato. Alcuni artisti americani con cui ho collaborato ritornano nel disco; come ad esempio il percussionista Steve Ferraris e la cantante di Broadway Mary Setrakian. Esperienze ed aneddoti vissuti in varie parti del nord America hanno lasciato tracce indelebili nella mia memoria e negli anni sono state metabolizzate per poi riemergere nella forma musicale…a quel punto bisognava solo, e si fa per dire, andare ad eternare tali sensazioni, ormai divenute sonore, in sala di incisione. L’uscita in America è la chiusura di un lungo percorso durato 14 anni che ora è giunto a compimento e che servirà da base di lancio per la prossima fase musicale, dalla quale verrò, come da copione, sicuramente e piacevolmente rapito…”.

A differenza dell’Italia, dove il mercato musicale segna un inarrestabile crollo in termini di introiti, gli USA sono ancora oggi il paese delle opportunità anche in tale settore con un 2019 definito fra i più floridi per il mercato discografico statunitense come non si vedeva da dodici anni e per un’artista ad oggi, essere presente lì è un traguardo autorevole, un premio alla carriera e alla qualità musicale.

Dr.gam, acclamato dalla critica nazionale e da personaggi apicali della musica italiana tra cui anche il Maestro Peppe Vessicchio, con cui ha condiviso il palco alla chiusura del tour “Musica Maestro” del noto direttore, chiude il successo del suo primo album di inediti con la presenza sul mercato musicale numero uno al mondo.

La produzione di Gamurrini vede la collaborazione di JOIS EDIZIONI e Lungomare srl alle edizioni, Universal Music alla distribuzione ed Astralmusic al management e ufficio stampa.

La pubblicazione è uscita il 22 novembre e il cd sarà disponibile fisicamente sia nei negozi digitali che negli store on line.

Publishing: Lungomare srl/Jois/ApplausoUS (USA/Canada) -Label/Digital Distribution: UNIVERSAL

Cd format On line & Physical Distribution: CD Baby

