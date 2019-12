Nuova riedizione di “Il tram e la luna” il secondo album dei PCP Piano Che Piove

Disponibile una nuova edizione rimasterizzata del CD “Il tram e la luna” dei PCP Piano che Piove. Secondo album della band “Il tram e la luna” contiene nove brani in stile canzone d’autore, con influenze latin jazz, che fotografano frammenti di vita della quotidianità urbana. Track list

Jack è una canzone dedicata a Jack Kerouac e a quel che resta del sogno di libertà dei poeti americani di allora. I grandi spazi (anche metaforici) hanno lasciato il posto a scenari brevi e prospettive incerte. Ma spingere la fantasia oltre i muri del quotidiano si deve, e quindi (per fortuna) ci sarà sempre qualcuno che “non capisce niente” e si ostina a rincorrere, attraverso la poesia, la bellezza della vita. Un’accordatura aperta rende omaggio alla musica folk americana.

La bellezza e la fortuna è la storia di un amore appena nato, generoso e intransigente. Nessuno può sapere come andranno le cose ma in quei momenti vorremmo possedere la felicità solo per regalarla.

Il turno di notte. Le ore della notte sono quelle che maggiormente invitano alla confidenza e alla riflessione, specialmente se si è obbligati a stare svegli. É così che, nel contesto ovattato di un lavoro svolto quando gli altri naturalmente dormono, fra un attacco di fame e uno di sonno, una figura notturna ragiona un po’ su com’è andata la sua vita fino a lì.

Acqua, è una canzone d’amore per la propria terra, per i luoghi attraverso i quali il mondo ci si è rivelato e che noi, nel tempo, abbiamo imparato a conoscere. L’acqua è stata elemento caratterizzante del territorio di Milano e di quello che una volta era il suo “contado”, fonte di ricchezza, cultura diffusa. Ma anche sorella dimenticata, oggetto di trascuratezza nei decenni impetuosi che hanno cambiato il volto della città.

Tango sbagliato è la storia di un sogno ad occhi aperti, uno di quelli che si lasciano e poi si riprendono, come un canone sul quale scrivere un pezzo di storia nuova ogni volta che riusciamo a ritagliarci uno spazio tutto per noi.

Non è così. Che diritto ha la cosiddetta “informazione” di violare l’intimità delle storie personali, dei sentimenti e dei luoghi privati per fare audience? Se il limite di tollerabilità dell’attività di dissezione varia molto in funzione della sensibilità personale, così è anche il sentimento di indignazione. Qualcuno, talvolta, un po’ di sconcerto lo prova.

Elogio della fabula è una canzone sulla scrittura (e sull’arte in generale) come gesto necessario. Si scrive per vivere, si suona per vivere, perché si vive anche senza scrivere o suonare o dipingere, ma non è la stessa cosa.

Angelina era il nome della protagonista (suo malgrado) di una canzone di Bob Dylan (Farewell Angelina). Negli anni del Vietnam una ragazza viene lasciata dal suo compagno che scappa per sfuggire all’esperienza bellica. La protagonista della nostra canzone ha perduto anch’essa una persona a causa di una guerra e a distanza di anni si rivolge alla protagonista della canzone di Dylan in una sorta di dialogo immaginario. É un brano sull’esperienza della guerra dalla parte di chi rimane a casa.

Salvami è una canzone “urbana”, dedicata a chi per scelta o per necessità ha dovuto lasciare un luogo (qualsiasi luogo) per andare a vivere in un altro. Cosa puoi chiedere a una città nuova che non conosci ma sei in procinto di amare se non “salvami”?

PIANO CHE PIOVE (PCP)

Il progetto PCP (Piano Che Piove) nasce da un’idea di Ruggero Marazzi, autore dei brani che compongono il repertorio, e si sviluppa stilisticamente con il sensibile contributo di diversi amici musicisti.

Le canzoni, musicalmente connotate da sfumature di generi diversi sulla matrice della canzone d’autore, sono ispirate a tematiche di esperienza comune con un occhio aperto sul contesto reale e perseguono un obiettivo di leggerezza espressiva, in antitesi al sensazionalismo della comunicazione contemporanea.

Il primo disco della band, “In viaggio con Alice”, è stato selezionato al Premio Tenco fra le cinquanta migliori opere prime del 2015.

