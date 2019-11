“Amarsi e perdersi”, il nuovo singolo di Fausta Nanna in rotazione radio

Fausta Nanna è una giovane artista emergente pugliese ma con Napoli nel cuore, dove ha scelto di vivere e crescere artisticamente, che ama raccontare le proprie emozioni con la sua voce per una condivisione di sentimenti e di pensieri.

Perché cantare ci coinvolge, ci libera e ci apre alla vita. Il nuovo singolo “Amarsi e perdersi” è in rotazione radio da martedì 12 novembre e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, con il video su YouTube.Edito dalla Bit & Sound Music, è un brano intenso e passionale con una forte carica emotiva, il testo fotografa il tentativo di recuperare un amore che potrebbe essere giunto al capolinea, perchè sarebbe davvero un peccato non riprovarci ancora!“Ti lascerò, mi lascerai. Ci lasceranno i nostri sogni , in frasi fatte, senza senso e nei silenzi ci siam persi e tutto tace e tutto piatto sotto questo cielo immenso, ti incontrerò se lo vorrai, ti parlerò se chiederai di ascoltare la voce del cuore, ti darò ancora un po’ di me per non provare dentro il rimorso fa male, sono fiamme i dubbi lo sai . . . . Amarsi e perdersi così senza far niente, divisi noi ci cerchiamo ma poi insieme non voliamo” .

BIO

Fausta Natascia Nanna, nasce a Putignano (BA) dove inizia a

cantare alla tenera età di 4 anni nel coro della scuola, poi in seguito continua anche alla media superiore, dove consegue un attestato per aver

frequentato il coro della scuola, come voce solista.

All’età di 15 anni, le prime esperienze nei concorsi canori ed esibizioni in varie piazze, fino a partecipare ad un casting dove conosce Bruno Rubino, autore-produttore dei Pquadro e terzo posto nella sezione giovani del Festival di Sanremo con il brano Malinconiche sere nel 2007. E’ l’inizio di una importante collaborazione artistica e del suo progetto discografico che porta a Sanremo Giovani nel 2009 e nel 2011 classificandosi tra i 60 finalisti in entrambe le edizioni.

E’ un’artista dell’etichetta Bit & Sound Music con cui ha già pubblicato i singoli: Mi Sento Libera, Un sorriso per me, L’amore mai e Amore per sempre.

Al progetto collaborano gli autori: Bruno Rubino, Luca Sala , Rosario Bella, Vincenzo Capasso e Giuseppe Di Tella.

Com. Stam. ric. pubbl.